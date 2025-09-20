Poleman ο Φερστάπεν στο Μπακού

Ο Μαξ Φερστάπεν έδωσε στην Red Bull την pole position για το κυριακάτικο (21/9) Γκραν Πρι του Αζερμπαϊτζάν.

Για να συμβεί αυτό χρειάστηκαν οι ατυχίες του πρωτοπόρου της Formula 1, Όσκαρ Πιάστρι (McLaren) και του Σαρλ Λεκλέρκ (Ferrari), σε μια κατατακτήρια που αμαυρώθηκε από έξι διακοπές, αριθμός ρεκόρ.

Ο Κάρλος Σάινθ έβαλε την Williams του στην πρώτη σειρά δίπλα στον τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή και παραλίγο να της χαρίσει την πρώτη pole position μετά από 11 χρόνια, σε ένα δύσκολο απόγευμα για την πρωτοπόρο McLaren, η οποία ωστόσο μπορεί να εξασφαλίσει τον τίτλο των κατασκευαστών την Κυριακή.

Ο Πιάστρι προκρίθηκε ένατος χωρίς να σημειώσει χρόνο στην τελική φάση, ενώ ο συναθλητής του και αντίπαλος για τον τίτλο, Λάντο Νόρις, θα ξεκινήσει έβδομος.

Ο Λίαμ Λόσον (Racing Bulls) ήταν τρίτος, με τον Κίμι Αντονέλι της Mercedes τέταρτο, σε μια δεύτερη σειρά που είναι εντελώς πρωτοεμφανιζόμενη.