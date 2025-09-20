Ακάθεκτη Λίβερπουλ, «κόκκινο» το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ

Η Λίβερπουλ άντεξε στην αντεπίθεση της Έβερτον και πήρε τη νίκη με 2-1 στο «Άνφιλντ», σε ένα τεταμένο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ, δίνοντας συνέχεια στο τέλειο ξεκίνημα της σεζόν με πέντε επιτυχίες σε πέντε αγώνες.

Τα γκολ του Ράιαν Γκράφενμπερχ και του Ούγκο Εκιτικές στο πρώτο ημίχρονο έδωσαν στους παίκτες του Άρνε Σλοτ ένα κυρίαρχο προβάδισμα, αλλά το τέρμα του Ιντρίσα Γκουέγιε στο β΄ μέρος οδήγησε σε ένα νευρικό φινάλε για τους γηπεδούχους.

Ο Γκράφενμπερχ σκόραρε στο 10ο λεπτό, όταν μετά από προσπάθεια του Μοχάμεντ Σαλάχ έστειλε την μπάλα δίπλα ​από τα απλωμένα χέρια του τερματοφύλακα Τζόρνταν Πίκφορντ.

Ο Εκιτικές διπλασίασε το προβάδισμα στο 29ο λεπτό μετά από ασίστ του Γκράφενμπερχ, αλλά η Έβερτον μπήκε δυναμικά στο δεύτερο μέρος και ο Ιντρίσα Γκουέγιε μείωσε το σκορ στο 58ο λεπτό, με το 2-1 να μένει ως το τέλος.