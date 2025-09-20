Επιστρέφει στην Ελλάδα η Εθνική Γυναικών χάντμπολ

Η Εθνική ομάδα Γυναικών δεν θα αγωνιστεί στο προγραμματισμένο για σήμερα φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία στο πλαίσιο του διεθνούς τουρνουά της Οχρίδας.

Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος αποφάσισε η αποστολή να επιστρέψει στην Ελλάδα, λόγω προβλημάτων υγείας αρκετών αθλητριών.

Συγκεκριμένα, από χθες (Παρασκευή 19/9) το πρωί 5 αθλήτριες ένιωσαν έντονη αδιαθεσία με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας με αποτέλεσμα η Εθνική να αγωνιστεί με 13 αθλήτριες απέναντι στην Τυνησία, ενώ μετά το παιχνίδι άλλες 5 αθλήτριες είχαν παρόμοια συμπτώματα.

Οι αθλήτριες έλαβαν ιατρική φροντίδα στο ξενοδοχείο, ενώ υπήρξε επικοινωνία του ιατρού της Εθνικής και προέδρου της Επιτροπής Εθνικών ομάδων, Κώστα Μαναβή, με τον τοπικό γιατρό.

Η Ομοσπονδία ενημέρωσε εγγράφως την Ομοσπονδία της Βόρειας Μακεδονίας για το ζήτημα και για το ότι αποφασίστηκε η ομάδα να αποχωρήσει άμεσα και να επιστρέψει στην Ελλάδα, αφού υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα μπορούσε να αγωνιστεί.