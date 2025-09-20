Logo Image

Επιστρέφει στην Ελλάδα η Εθνική Γυναικών χάντμπολ

Αθλητικά

Επιστρέφει στην Ελλάδα η Εθνική Γυναικών χάντμπολ

Η Εθνική ομάδα Γυναικών δεν θα αγωνιστεί στο προγραμματισμένο για σήμερα φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία στο πλαίσιο του διεθνούς τουρνουά της Οχρίδας.

Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος αποφάσισε η αποστολή να επιστρέψει στην Ελλάδα, λόγω προβλημάτων υγείας αρκετών αθλητριών.

Συγκεκριμένα, από χθες (Παρασκευή 19/9) το πρωί 5 αθλήτριες ένιωσαν έντονη αδιαθεσία με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας με αποτέλεσμα η Εθνική να αγωνιστεί με 13 αθλήτριες απέναντι στην Τυνησία, ενώ μετά το παιχνίδι άλλες 5 αθλήτριες είχαν παρόμοια συμπτώματα.

Οι αθλήτριες έλαβαν ιατρική φροντίδα στο ξενοδοχείο, ενώ υπήρξε επικοινωνία του ιατρού της Εθνικής και προέδρου της Επιτροπής Εθνικών ομάδων, Κώστα Μαναβή, με τον τοπικό γιατρό.

Η Ομοσπονδία ενημέρωσε εγγράφως την Ομοσπονδία της Βόρειας Μακεδονίας για το ζήτημα και για το ότι αποφασίστηκε η ομάδα να αποχωρήσει άμεσα και να επιστρέψει στην Ελλάδα, αφού υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα μπορούσε να αγωνιστεί.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube