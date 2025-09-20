Το fund Apollo επιταχύνει για την αγορά της Ατλέτικο Μαδρίτης

Το αμερικανικό fund Apollo Global Management βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα Expansión, η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων έχει ξεκινήσει αποκλειστικές συζητήσεις με τους κύριους μετόχους της ομάδας – Μιγκέλ Άνχελ Γκιλ, Ενρίκε Σερέθο, Ares Management και Quantum Pacific – με στόχο την απόκτηση μεριδίου άνω του 50%.

Η συνολική αποτίμηση της ομάδας είναι περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας την Ατλέτικο την πιο πολύτιμη ιδιωτική (Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης ανήκουν στα μέλη τους) ποδοσφαιρική ομάδα στην Ισπανία.

Το κεφάλαιο της ομάδας κατέχεται επί του παρόντος από την Atlético Holdco (70,39%), με μετοχές να κατέχουν οι Γκιλ Μαρίν (50,82%), Ares (33,96%) και Ενρίκε Σερέθο (15,22%), καθώς και η Quantum Pacific του Ισραηλινού επιχειρηματία Ιντάν Όφερ (27,81%).

Σύμφωνα με φήμες, το fund Apollo επιδιώκει μια συναλλαγή μικτής χρήσης: αφενός, την αγορά ενός μέρους των μετοχών από τους τέσσερις υπάρχοντες μετόχους, οι οποίοι θα παραμείνουν μειοψηφικοί μέτοχοι· αφετέρου, μια ανακεφαλαιοποίηση του συλλόγου, με σκοπό τη χρηματοδότηση της μελλοντικής Ciudad del Deporte της Ατλέτικο, ενός μεγάλου έργου ακινήτων και αθλητισμού αξίας περίπου 800 εκατομμυρίων ευρώ κοντά στο στάδιο Metropolitano.

Το αμερικανικό fund, το οποίο έχει λανσάρει ένα επενδυτικό όχημα αθλητισμού ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων (4,2 δισεκατομμύρια ευρώ), σκοπεύει να διατηρήσει τον Γκιλ ως διευθύνοντα σύμβουλο και τον Σερέθο ως πρόεδρο.

Ωστόσο, η κατανομή μεταξύ της αγοράς μετοχών και της αύξησης κεφαλαίου μένει να καθοριστεί και προς το παρόν δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα επιτευχθεί τελική συμφωνία.

Η είσοδος του Apollo θα αποτελούσε τη δεύτερη σημαντική επένδυση ιδιωτικών κεφαλαίων στο ισπανικό ποδόσφαιρο, μετά τη συμφωνία που υπεγράφη το 2021 μεταξύ της LaLiga και της CVC Capital Partners.

Σε αντίθεση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μπαρτσελόνα και την Αθλέτικ Μπιλμπάο, οι οποίες παραμένουν αθλητικές ομοσπονδίες μελών, η Ατλέτικο, εταιρεία ούσα, μπορεί να ανοιχτεί σε ιδιωτικά κεφάλαια, φέρνοντας νέους πόρους για να υποστηρίξει την αθλητική και υποδομική ανάπτυξη του συλλόγου.

naftemporiki.gr