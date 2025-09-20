Οι δεύτερες ευκαιρίες των προπονητών στην ίδια ομάδα

Ο Ρούμπεν Αμορίμ δέχεται αυξανόμενες πιέσεις στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά αυτό δεν είναι μυστικό.

Ο Πορτογάλος προπονητής έχει επιβλέψει το χειρότερο ξεκίνημα της ομάδας σε σεζόν της Πρέμιερ Λιγκ εδώ και 33 χρόνια και έχει αντιμετωπίσει εκτεταμένες επικρίσεις για την άκαμπτη τακτική του, με τις καλοκαιρινές δαπάνες ύψους 200 εκατομμυρίων λιρών να κάνουν ελάχιστα για να βελτιώσουν την τύχη των Κόκκινων Διαβόλων.

Βρετανικά ΜΜΕ έχουν αναφέρει ότι ο Αμορίμ έχει μόνο τρία παιχνίδια για να σώσει τη δουλειά του, ενώ κάποιοι ζητούν να επιστρέψει ο θρύλος της ομάδας, Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, ως αντικαταστάτης του.

Ο Σόλσκιερ οδήγησε τη Γιουνάιτεντ σε μια δεύτερη θέση στην Πρέμιερ Λιγκ το 2020-21, υιοθετώντας παράλληλα το στυλ αντεπίθεσης που έφερε τόση επιτυχία στην εποχή του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Αλλά λειτουργεί πραγματικά η επαναπρόσληψη ενός πρώην προπονητή; Ας θυμηθούμε πως πήγαν κάποιες περιπτώσεις κορυφαίων τεχνικών.

Φρανκ Λάμπαρντ (Τσέλσι)

Μπορεί να είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών της ομάδας, αλλά η θητεία του ως προπονητής στο «Στάμφορντ Μπριτζ» ήταν λιγότερο καρποφόρα.

Στην πρώτη του (Ιούλιος 2019-Ιανουάριος 2021) είχε ένα αξιοπρεπές ποσοστό νικών 52,38% σε 84 αγώνες.

Η δεύτερη, μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2023, ήταν μια ολοκληρωτική καταστροφή, καθώς κέρδισε μόνο έναν από τους 11 αγώνες του:

Φάμπιο Καπέλο – Ρεάλ Μαδρίτης

Οδήγησε τους «Μπλάνκος» στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 1997 και είχε ποσοστό νικών 64,58% μεταξύ Μαΐου 1996 και Ιουνίου 1997.

Όταν επέστρεψε (Ιούλιος 2006) κέρδισε άλλο ένα πρωτάθλημα, αλλά το ποσοστό νικών μειώθηκε σε 56%.

Ζοζέ Μουρίνιο – Τσέλσι

Ξεκίνησε με νταμπλ. Ακολούθησε ένα πρωτάθλημα, το Κύπελλο Αγγλίας και το Λιγκ Καπ, πριν απολυθεί τον Σεπτέμβριο του 2007. Η

δεύτερη θητεία του (Ιούνιος 2013-Δεκέμβριος 2015) οδήγησε σε ένα ακόμη νταμπλ αλλά αλλάχθηκε ξανά από τα καθήκοντά του τον Δεκέμβριο του 2015, με εννέα ήττες στα πρώτα 16 παιχνίδια πρωταθλήματος.

Ζινεντίν Ζιντάν – Ρεάλ Μαδρίτης

Σε λιγότερο από 2,5 χρόνια κέρδισε τρία συνεχόμενα Champions League, ένα Σούπερ Καπ, δύο ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, δύο Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων και το πρωτάθλημα.

Όταν επέστρεψε το 2019 το ποσοστό νικών μειώθηκε από 70,47% σε 60,53%, αλλά η Ρεάλ κέρδισε το πρωτάθλημα και το ισπανικό Σούπερ Καπ.

Κάρλο Αντσελότι – Ρεάλ Μαδρίτης

Η δεύτερη θητεία του στη Μαδρίτη είναι από τις εντυπωσιακότερες.

Ένα Champions League, ένα Κύπελλο, ένα UEFA Σούπερ Καπ κι ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων περιλάμβανε η πρώτη θητεία (2013-2015), αλλά η δεύτερη ήταν θρίαμβος: δύο πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο, δύο Σούπερ Καπ, δύο Champions League, δύο UEFA Super Cup, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων κι ένα Διηπειρωτικό.