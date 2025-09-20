Σούπερ Λίγκα: Αυλαία σήμερα με τέσσερις αγώνες

Με τέσσερις συναντήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, στο πρόγραμμα της οποίας ξεχωρίζει το κυριακάτικο ντέρμπι αιωνίων Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός.

Μετά το «διπλό» επί του Παναιτωλικού (0-1) για το Κύπελλο κι ενώ είχε προηγηθεί εκείνο επί του Ατρόμητου (1-2), ο Άρης παραμένει στο Αγρίνιο για να αντιμετωπίσει την – τυπικά γηπεδούχο – Κηφισιά.

Η έλευση του Χιμένεθ στην τεχνική ηγεσία άλλαξε αμέσως -επί τα βελτίω- το κλίμα στους «κίτρινους», όμως ψηλά βρίσκεται και το φρόνημα της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο, που μετά το 3-2 επί του Παναθηναϊκού έμεινε στο 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης για το Κύπελλο.

Ο Αστέρας Τρίπολης δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά και το ταξίδι στο Πανθεσσαλικό δεν είναι εύκολο, ειδικά από τη στιγμή που ο Βόλος νίκησε εκτός έδρας τον Παναιτωλικό και την Ηλιούπολη (Κύπελλο).

Εύκολο έργο είχε κι ο Ατρόμητος που επικράτησε με 4-2 της Ελλάδας Σύρου αλλά τώρα πηγαίνει στις Σέρρες με τον Πανσερραϊκό να… καίγεται, αφού παραμένει η μοναδική ομάδα χωρίς βαθμό αλλά και γκολ.

Τέλος, ο ΠΑΟΚ καλείται να διαχειριστεί τη βαριά ήττα από τον Λεβαδειακό (4-1) για το Κύπελλο. Ο «Δικέφαλος» υποδέχεται τον Παναιτωλικό, ενώ ακολουθεί η πρεμιέρα του Europa League με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, την προσεχή Τετάρτη.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (20/9):