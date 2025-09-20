Logo Image

Σούπερ Λίγκα: Αυλαία σήμερα με τέσσερις αγώνες

Αθλητικά

Σούπερ Λίγκα: Αυλαία σήμερα με τέσσερις αγώνες

Σε Αγρίνιο και Τούμπα τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια

Με τέσσερις συναντήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, στο πρόγραμμα της οποίας ξεχωρίζει το κυριακάτικο ντέρμπι αιωνίων Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός.

Μετά το «διπλό» επί του Παναιτωλικού (0-1) για το Κύπελλο κι ενώ είχε προηγηθεί εκείνο επί του Ατρόμητου (1-2), ο Άρης παραμένει στο Αγρίνιο για να αντιμετωπίσει την – τυπικά γηπεδούχο – Κηφισιά.

Η έλευση του Χιμένεθ στην τεχνική ηγεσία άλλαξε αμέσως -επί τα βελτίω- το κλίμα στους «κίτρινους», όμως ψηλά βρίσκεται και το φρόνημα της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο, που μετά το 3-2 επί του Παναθηναϊκού έμεινε στο 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης για το Κύπελλο.

Ο Αστέρας Τρίπολης δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά και το ταξίδι στο Πανθεσσαλικό δεν είναι εύκολο, ειδικά από τη στιγμή που ο Βόλος νίκησε εκτός έδρας τον Παναιτωλικό και την Ηλιούπολη (Κύπελλο).

Εύκολο έργο είχε κι ο Ατρόμητος που επικράτησε με 4-2 της Ελλάδας Σύρου αλλά τώρα πηγαίνει στις Σέρρες με τον Πανσερραϊκό να… καίγεται, αφού παραμένει η μοναδική ομάδα χωρίς βαθμό αλλά και γκολ.

Τέλος, ο ΠΑΟΚ καλείται να διαχειριστεί τη βαριά ήττα από τον Λεβαδειακό (4-1) για το Κύπελλο. Ο «Δικέφαλος» υποδέχεται τον Παναιτωλικό, ενώ ακολουθεί η πρεμιέρα του Europa League με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, την προσεχή Τετάρτη.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (20/9):

  • 18:00 Κηφισιά – Άρης
  • 18:00 Πανσερραϊκός – Ατρόμητος
  • 20:00 Βόλος – Αστέρας Τρίπολης
  • 20:30 ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube