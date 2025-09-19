Logo Image

Φιλική νίκη για τον Ολυμπιακό κόντρα στην Μιλάνο

Αθλητικά

Φιλική νίκη για τον Ολυμπιακό κόντρα στην Μιλάνο

ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ/ΙΝΤΙΜΕ

Οι Πειραιώτες νίκησαν τους Ιταλούς με 76-71 στο τουρνουά της Κρήτης.

Παίζοντας ανά διαστήματα καλό μπάσκετ, ο Ολυμπιακός νίκησε την Μιλάνο με 76-71 στο τουρνουά της Κρήτης.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν είχαν καλή εικόνα στο πρώτο μέρος αλλά στο δεύτερο ανέβασαν την απόδοση τους και έφτασαν στην επικράτηση.

Ο Φουρνιέ ήταν ο πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού, με τον Γάλλο σούπερ σταρ να μετρά 16 πόντους με 1/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 1/3 βολές και 4 ριμπάουντ ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ πρόσθεσε 12 πόντους με 4 ριμπάουντ.

Διψήφιος και ο Ουόρντ με 10 πόντους, ενώ έκανε μια γεμάτη εμφάνιση Ουόκαπ με 8 πόντους και 9 ασίστ.

Για τον ιταλικό σύλλογο ο Ζακ ΛεΝτέι ήταν πρώτος σκόρερ με 13 πόντους και 7 ριμπάουντ, με τον Λορέζνο Μπράουν να προσθέτει 13 πόντους με 5 ασίστ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube