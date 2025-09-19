Φιλική νίκη για τον Ολυμπιακό κόντρα στην Μιλάνο

Παίζοντας ανά διαστήματα καλό μπάσκετ, ο Ολυμπιακός νίκησε την Μιλάνο με 76-71 στο τουρνουά της Κρήτης.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν είχαν καλή εικόνα στο πρώτο μέρος αλλά στο δεύτερο ανέβασαν την απόδοση τους και έφτασαν στην επικράτηση.

Ο Φουρνιέ ήταν ο πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού, με τον Γάλλο σούπερ σταρ να μετρά 16 πόντους με 1/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 1/3 βολές και 4 ριμπάουντ ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ πρόσθεσε 12 πόντους με 4 ριμπάουντ.

Διψήφιος και ο Ουόρντ με 10 πόντους, ενώ έκανε μια γεμάτη εμφάνιση Ουόκαπ με 8 πόντους και 9 ασίστ.

Για τον ιταλικό σύλλογο ο Ζακ ΛεΝτέι ήταν πρώτος σκόρερ με 13 πόντους και 7 ριμπάουντ, με τον Λορέζνο Μπράουν να προσθέτει 13 πόντους με 5 ασίστ.