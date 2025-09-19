Logo Image

Το παράπονο του Άγγελου Ποστέκογλου

REUTERS

Ο Έλληνας τεχνικός της Νότιγχαμ Φόρεστ μίλησε για το κλίμα που έχει δημιουργηθεί εις βάρος του

Ο Άγγελος Ποστέκογλου βρίσκεται για τρίτη σεζόν στη Premier League, μετρώντας δύο χρονιές με Τότεναμ και μία, την τρέχουσα με την Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Έλληνας τεχνικός, πάντως, δεν έκρυψε το παράπονό του για το κλίμα που υπάρχει εις βάρος του από το περιβάλλον του αγγλικού ποδοσφαίρου.

«Υπήρχε μια αρνητικότητα γύρω από την άφιξή μου από τη στιγμή που ήρθα στην Premier League, είναι κάτι διαρκές στον χώρο που βρισκόμαστε.

Είναι σημαντικό να νικήσουμε την Μπέρνλι, επειδή έχουμε χάσει τα τελευταία δύο παιχνίδια στην Premier. Θέλουμε να πάρουμε τους βαθμούς για να αρχίσουμε να κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση», τόνισε ο Ποστέκογλου.

