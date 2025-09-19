Παγκόσμιο στίβου: Στον τελικό του ακοντισμού η Τζένγκο

Στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου του Τόκιο προκρίθηκε η Ελίνα Τζένγκο.

Η Ελληνίδα αθλήτρια του ακοντισμού, είχε πολύ καλή παρουσία στα προκριματικά και εξασφάλισε την παρουσία της στη «μάχη» των μεταλλίων.

H πρώτη βολή της μετρήθηκε στα 59.76 μ., στη δεύτερη προσπάθεια έστειλε το ακόντιο στα 61.10 μ. πετυχαίνοντας την πιο μακρινή βολή της στην τρίτη στα 61.31μ..

Αναλυτικά όσα δήλωσε μετά τις προσπάθειές της:

«Η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι η πρόκριση θα έρθει πιο εύκολα, αλλά μπορώ να πω ότι ο προκριματικός σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα είναι πιο αγχωτικός από τον τελικό.

Νομίζω τώρα απελευθερώθηκα και αύριο θα είναι μια εντελώς διαφορετική ημέρα. Ελλάδα στείλε όλη σου την θετική ενέργεια. Αύριο θα πάνε όλα καλά. Σήμερα ήμουν πάλι σταθερή και αύριο θα προσπαθήσω να κάνω το ίδιο, έχοντας βελτιώσει κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό».

Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 15:05 ώρα Ελλάδος.