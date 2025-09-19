Το Σίδνεϊ καλωσόρισε τον Παναθηναϊκό

Μετά την Μελβούρνη, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται από τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Σίδνεϊ, συνεχίζοντας την παρουσία του στο τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, το οποίο για πρώτη φορά πραγματοποιείται στην Αυστραλία!

Από το αεροδρόμιο, η αποστολή του ”τριφυλλιού” μαζί με εκείνη της Παρτιζάν Βελιγραδίου, μετέβησαν απευθείας στην Όπερα της πόλης όπου έγινε το τοπικό καλωσόρισμα στις δύο ομάδες.

Τα μέλη των συλλόγων δεν έχασαν την ευκαιρία να βγάλουν τις αναμνηστικές φωτογραφίες, στο πιο χαρακτηριστικό σημείο της περιοχής.

Το δεύτερο φιλικό, θα διεξαχθεί το μεσημέρι της Κυριακής στις 12:00, ώρα Ελλάδας, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την Αδελαϊδα.