Logo Image

Το Σίδνεϊ καλωσόρισε τον Παναθηναϊκό

Αθλητικά

Το Σίδνεϊ καλωσόρισε τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός έφτασε στον δεύτερο προορισμό της παρουσίας του στην Αυστραλία για το τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου

Μετά την Μελβούρνη, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται από τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Σίδνεϊ, συνεχίζοντας την παρουσία του στο τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, το οποίο για πρώτη φορά πραγματοποιείται στην Αυστραλία!

Από το αεροδρόμιο, η αποστολή του ”τριφυλλιού” μαζί με εκείνη της Παρτιζάν Βελιγραδίου, μετέβησαν απευθείας στην Όπερα της πόλης όπου έγινε το τοπικό καλωσόρισμα στις δύο ομάδες.


Τα μέλη των συλλόγων δεν έχασαν την ευκαιρία να βγάλουν τις αναμνηστικές φωτογραφίες, στο πιο χαρακτηριστικό σημείο της περιοχής.

Το δεύτερο φιλικό, θα διεξαχθεί το μεσημέρι της Κυριακής στις 12:00, ώρα Ελλάδας, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την Αδελαϊδα.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube