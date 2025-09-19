Champions League: Οι 6 Έλληνες παίκτες που «βαπτίστηκαν» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση

Για κάθε ποδοσφαιριστή το να αγωνιστεί και να διακριθεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το Champions League, αποτελεί ένα όνειρο.

Στη φετινή πρεμιέρα των «αστεριών» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, έξι Έλληνες παίκτες πήραν το «βάπτισμα» και έκαναν το ντεμπούτο τους.

Συγκεκριμένα, ο Αλεξάνδρος Πασχαλάκης, ο Χρήστος Μουζακίτης και ο Σταύρος Πνευμονίδης με τη φανέλα του Ολυμπιακού, στο 0-0 κόντρα στην Πάφο.

Εκτός συνόρων, ο Φώτης Ιωαννίδης έπαιξε στη νίκη της Σπόρτινγκ επί της Καϊράτ με 4-1, ενώ ο Παντελής Χατζηδιάκος αγωνίστηκε στο 2-2 της Κοπεγχάγης με την Λεβερκούζεν.

Παράλληλα και ο Χρήστος Ζαφείρης πήρε την πρώτη του συμμετοχή στο Champions League στον αγώνα της Σλάβια Πράγας με την Μπόντο Γκλιμτ.