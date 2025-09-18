Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Κόντη

Προπονητής του Παναθηναϊκού και επίσημα είναι από το απόγευμα της Πέμπτης (18.09.2025) ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος αναλαμβάνει άμεσα την τεχνική ηγεσία.

Είναι η δεύτερη θητεία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον οποίο κατάκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024 και η τρίτη παρουσία του στο τεχνικό τιμ, αφού από το καλοκαίρι του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2023 ήταν πρώτος βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο Χρήστος Κόντης ξεκίνησε την προπονητική σε ηλικία 36 ετών ως βοηθός προπονητή στον ΑΠΟΕΛ κι ακολούθησε η Αλ Νασρ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Τη σεζόν 2017-18 εργάστηκε ως βοηθός προπονητή στον Ολυμπιακό και στο τέλος της περιόδου ανέλαβε πρώτος προπονητής για ενάμισι μήνα.

Το 2019 πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη Χατά, όπου παρέμεινε για ένα χρόνο, ενώ τον Φεβρουάριο του 2024 ανέλαβε την ομάδα του Βόλου.