Μουρίνιο, η μεγάλη επιστροφή

Είναι επίσημο: λίγο μετά την απόλυσή του από τη Φενερμπαχτσέ, ο Ζοζέ Μουρίνιο κάνει τη μεγάλη επιστροφή του στην Πορτογαλία.

25 χρόνια μετά την έναρξη της προπονητικής καριέρας του στην Μπενφίκα, ο Special One μόλις ανακοινώθηκε ως πρώτος προπονητής των «Αετών».

«Ο Ζοζέ Μουρίνιο είναι ο νέος προπονητής της επαγγελματικής ομάδας ποδοσφαίρου της Μπενφίκα», ανακοίνωσε ο πορτογαλικός σύλλογος.

Ο Ζοζέ Μάριο ντος Σάντος Μουρίνιο Φέλιξ,όπως είναι το πλήρες όνομά του, υπέγραψε ως το τέλος της αθλητικής περιόδου 2026-27.

Διευκρινίστηκε ωστόσο ότι, 10 ημέρες μετά τον τελευταίο επίσημο αγώνα της περιόδου 2025-26, υπό τους ίδιους όρους, τόσο η Μπενφίκα όσο και ο προπονητής μπορούν να επιλέξουν να μην παρατείνουν τη σύμβαση για την περίοδο 2026-27.