Ένα ημίχρονο στην κερκίδα, μετά στον πάγκο: Η νέα τάση του Λουίς Ενρίκε

Αυτό που φαινόταν σαν μια αυθόρμητη κίνηση, τελικά γίνεται τάση: τη θέτει ο Λουίς Ενρίκε, επειδή ο προπονητής της πρωταθλήτριας Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν, πλήρως επανενταχθείς μετά από χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση καταγμάτων που προκλήθηκαν από πτώση με ποδήλατο, αφού παρακολούθησε μέρος του αγώνα της Ligue 1 εναντίον της Λανς από τις κερκίδες, συνέχισε τη νέα του συνήθεια στον πρώτο αγώνα του Champions League της σεζόν εναντίον της Αταλάντα.

Ο Ισπανός προπονητής λέει ότι εμπνέεται από τους συναδέλφους του στο ράγκμπι κι εξηγεί ότι αυτή η προσέγγιση έχει τεχνική και τακτική αξία: θέλει να δει την ομάδα του από ψηλά, να μπορεί να ορίζει καλύτερα τις κινήσεις και τους χώρους, ποιος αγγίζει την μπάλα περισσότερο, και πολλά άλλα κόλπα που επιτρέπουν στον προπονητή να κάνει στοχευμένες αλλαγές στο ημίχρονο.

«Κι έτσι σκέφτηκα να κάνω αυτό που κάνουν οι προπονητές ράγκμπι στις κερκίδες», εξήγησε ο Λουίς Ενρίκε. «Από εκεί πάνω έχεις μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία από ό,τι από τον πάγκο. Μπορείς να ελέγξεις ολόκληρο το παιχνίδι, μπορείς να λάβεις πολλές άμεσες πληροφορίες. Καταλαβαίνεις τι λειτουργεί καλύτερα και τι όχι. Βλέπεις ποιος παίζει καλά και ποιος όχι. Και μετά μπορείς να κατέβεις στο ημίχρονο για να πάρεις τις καλύτερες αποφάσεις. Είναι μια επιλογή που θα χρησιμοποιήσω στο μέλλον».

Εναντίον της Αταλάντα η Παρί Σεν Ζερμέν ξεκίνησε δυνατά, με τέσσερα γκολ και λίγες βελτιώσεις να κάνει. «Δεν τολμώ να παρακολουθήσω αγώνες από τις κερκίδες έξω από το γήπεδο της έδρας μου για τη δική μου ασφάλεια», πρόσθεσε ο προπονητής των Παριζιάνων.

«Αλλά είναι ένας τρόπος παρακολούθησης. Παρακολουθώ τους προπονητές ράγκμπι να αναλύουν αγώνες από μια πολύ διαφορετική οπτική γωνία εδώ και καιρό. Ήθελα να παρακολουθήσω το πρώτο ημίχρονο από τις κερκίδες και είναι υπέροχο. Είναι διαφορετικό. Μπορώ να ελέγξω τα πάντα. Είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή».

Προς το παρόν παρακολουθεί μόνο τους εντός έδρας αγώνες, ενώ επίκεινται οι εκτός έδρας στη Μασσαλία και τη Βαρκελώνη. «Εκτός έδρας είναι πιο περίπλοκο, και για τη δική μου ασφάλεια, ειδικά δεδομένης της έλλειψης άριστης φυσικής κατάστασης», τόνισε, δείχνοντας τον ώμο στον οποίο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για κάταγμα κλείδας.

Έτσι, στη Μασσαλία εναντίον της Ολιμπίκ την επόμενη Κυριακή, ο Λουίς Ενρίκε θα ξαναβγεί στο γήπεδο: «Θα είμαι κοντά στους παίκτες, θα νιώσω όλη τη ζέστη», χαμογέλασε ο προπονητής.

«Νομίζω ότι ο αγώνας εναντίον της Ολιμπίκ είναι κλασικός στο γαλλικό ποδόσφαιρο, ένας αγώνας που όλοι θέλουμε να παίξουμε και να προπονήσουμε. Είναι σπουδαίοι αγώνες με έντονη ατμόσφαιρα, κι αυτό είναι πάντα ελκυστικό για όλους τους παίκτες».