Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση την ΑΕΚ

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) κάλεσε σε ακρόαση την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου την ΠΑΕ ΑΕΚ, «αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα, εντός της αθλητικής εγκατάστασης του δημοτικού σταδίου Λειβαδιάς».

Την περασμένη Κυριακή η Ένωση αντιμετώπισε τον Λεβαδειακό στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Η Ένωση εγκαλείται επειδή οπαδοί της προκάλεσαν «βίαιη πρόκληση φθοράς εξήντα (60) περίπου πλαστικών καθισμάτων από τις θύρες 4, 5 και 6 του ανωτέρω Σταδίου, (αποκόλληση και καταστροφή, χωρίς ρίψη αυτών εντός του αγωνιστικού χώρου ή στις κερκίδες του Σταδίου)».

Η Επιτροπή έχει ζητήσει από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων-δραστών, προκειμένου να επιβληθούν και κατ’ αυτών οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.