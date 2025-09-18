Logo Image

FIFA: Αλλαγές στο Top-10, 40ή η Ελλάδα

Αθλητικά

FIFA: Αλλαγές στο Top-10, 40ή η Ελλάδα

Εννέα μήνες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η Εθνική Γαλλίας ξεπέρασε την πρωταθλήτρια Αργεντινή και τώρα κατέχει τη δεύτερη θέση στην κατάταξη της FIFA, στην κορυφή της οποίας βρέθηκε -για πρώτη φορά από το 2014- η Ισπανία.

Οι «Μπλε» του Ντιντιέ Ντεσάν, οι οποίοι ηττήθηκαν στον τελικό του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ από την Αργεντινή, βρίσκονται μπροστά από την ομάδα του Λιονέλ Μέσι, η οποία παραχώρησε την κορυφή στη «Ρόχα» του Λαμίν Γιαμάλ, την πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2024.

Δεύτερη το 2018, 2019, 2020, 2023 και 2024, και τρίτη το 2021 και το 2022, η Γαλλία θα μπορούσε έτσι να ολοκληρώσει μια όγδοη συνεχόμενη χρονιά στο βάθρο σε αυτήν την κατάταξη των Εθνικών ομάδων, η οποία ενημερώθηκε την Πέμπτη, την καλύτερη επίδοση στην ιστορία της, σύμφωνα με την FFF.

Η Ισπανία, αήττητη σε επίσημες διοργανώσεις από το 2023, δεν είχε κατακτήσει την κορυφή της κατάταξης της FIFA από το 2014, μετά από ένα ιστορικό χατ-τρικ (Euro 2008, Παγκόσμιο Κύπελλο 2010, Euro 2012).

Η Πορτογαλία, νικήτρια του Nations League τον περασμένο Ιούνιο, ανέβηκε στην πέμπτη θέση, μπροστά από την έκτη Βραζιλία.

Η Αγγλία, φιναλίστ του Euro 2024, παραμένει τέταρτη, ενώ η Γερμανία υποχώρησε τρεις θέσεις και είναι 12η, προς όφελος της Κροατίας (9η) και της Ιταλίας (10η).

Αναφορικά με την Εθνική ομάδα της Ελλάδας, η ήττα από τη Δανία σήμανε υποχώρησε μιας θέσης, με συνέπεια το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να κατέχει την 40ή.

Το Μαρόκο παραμένει το καλύτερο αφρικανικό έθνος καταλαμβάνοντας την 11η θέση, ενώ η Σενεγάλη είναι 18η.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube