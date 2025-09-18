FIFA: Αλλαγές στο Top-10, 40ή η Ελλάδα

Εννέα μήνες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η Εθνική Γαλλίας ξεπέρασε την πρωταθλήτρια Αργεντινή και τώρα κατέχει τη δεύτερη θέση στην κατάταξη της FIFA, στην κορυφή της οποίας βρέθηκε -για πρώτη φορά από το 2014- η Ισπανία.

Οι «Μπλε» του Ντιντιέ Ντεσάν, οι οποίοι ηττήθηκαν στον τελικό του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ από την Αργεντινή, βρίσκονται μπροστά από την ομάδα του Λιονέλ Μέσι, η οποία παραχώρησε την κορυφή στη «Ρόχα» του Λαμίν Γιαμάλ, την πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2024.

Δεύτερη το 2018, 2019, 2020, 2023 και 2024, και τρίτη το 2021 και το 2022, η Γαλλία θα μπορούσε έτσι να ολοκληρώσει μια όγδοη συνεχόμενη χρονιά στο βάθρο σε αυτήν την κατάταξη των Εθνικών ομάδων, η οποία ενημερώθηκε την Πέμπτη, την καλύτερη επίδοση στην ιστορία της, σύμφωνα με την FFF.

Η Ισπανία, αήττητη σε επίσημες διοργανώσεις από το 2023, δεν είχε κατακτήσει την κορυφή της κατάταξης της FIFA από το 2014, μετά από ένα ιστορικό χατ-τρικ (Euro 2008, Παγκόσμιο Κύπελλο 2010, Euro 2012).

Η Πορτογαλία, νικήτρια του Nations League τον περασμένο Ιούνιο, ανέβηκε στην πέμπτη θέση, μπροστά από την έκτη Βραζιλία.

Η Αγγλία, φιναλίστ του Euro 2024, παραμένει τέταρτη, ενώ η Γερμανία υποχώρησε τρεις θέσεις και είναι 12η, προς όφελος της Κροατίας (9η) και της Ιταλίας (10η).

Αναφορικά με την Εθνική ομάδα της Ελλάδας, η ήττα από τη Δανία σήμανε υποχώρησε μιας θέσης, με συνέπεια το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να κατέχει την 40ή.

Το Μαρόκο παραμένει το καλύτερο αφρικανικό έθνος καταλαμβάνοντας την 11η θέση, ενώ η Σενεγάλη είναι 18η.