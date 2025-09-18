Ανανεώνει με την Ίντερ Μαϊάμι ο Μέσι

Λιγότερο από ένα χρόνο πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η Ίντερ Μαϊάμι και ο Λιονέλ Μέσι συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πηγή κοντά στο θέμα.

Η επέκταση θα διασφάλιζε ότι ο 38χρονος Μέσι, του οποίου το τρέχον συμβόλαιο λήγει τον Δεκέμβριο του 2025, θα παραμείνει ενεργός ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 στον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό (11 Ιουνίου – 19 Ιουλίου).

Οι προετοιμασίες για την επίσημη ανακοίνωση βρίσκονται σε εξέλιξη και θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, μόλις οριστικοποιηθούν οι τελικές λεπτομέρειες, δήλωσε η πηγή στο AFP.

Ο Μέσι είχε αφήσει να εννοηθεί η πιθανότητα επέκτασης του συμβολαίου του μετά τον προκριματικό αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Βενεζουέλας τον Σεπτέμβριο.

«Ολοκληρώνουμε τη σεζόν στο τέλος της χρονιάς, μετά πρέπει να κάνω μια προετοιμασία. Θα δούμε πώς θα νιώσω, ελπίζω να έχω μια καλή προετοιμασία», δήλωσε ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την Αργεντινή στο Κατάρ το 2022.

«Εννέα μήνες περνούν πολύ γρήγορα, και ταυτόχρονα, είναι πολλοί», είπε επίσης ο Μέσι, αναφερόμενος σε μια πιθανή συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Ίντερ Μαϊάμι είναι αυτή τη στιγμή έκτη στην Ανατολική Περιφέρεια του MLS, και ο Μέσι διεκδικεί το βραβείο του MVP, όπως έκανε και το 2024, με 20 γκολ σε 21 αγώνες.

Η σεζόν του 2025 για την Ίντερ Μαϊάμι έχει ήδη σημαδευτεί από την πρώτη εμφάνιση στα ημιτελικά του Concacaf Champions League και τον αποκλεισμό με 4-0 στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Ο Μέσι διαπραγματεύεται εδώ και αρκετούς μήνες για την επέκταση του τρέχοντος συμβολαίου του, το οποίο λήγει τον Δεκέμβριο. Αυτό το καλοκαίρι, κυκλοφόρησαν φήμες για μια νέα προσπάθεια του πλούσιου πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας να φέρει τον σταρ στο ίδιο πρωτάθλημα με τον Πορτογάλο αντίπαλό του, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» εντάχθηκε στο MLS το 2023, τερματίζοντας την ευρωπαϊκή του καριέρα, η οποία σηματοδοτήθηκε περισσότερο από τα θρυλικά του χρόνια στην Μπαρτσελόνα παρά από τη σύντομη θητεία του στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Πριν από ένα χρόνο, ο οκτώ φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας είχε ήδη εκφράσει την επιθυμία του να αποσυρθεί στο Μαϊάμι, όπου περιβάλλεται από πρώην συμπαίκτες του στην «Μπάρτσα», όπως οι Λουίς Σουάρες, Ζόρντι Άλμπα και Σέρχιο Μπουσκέτς.

Πηγή: AFP