Παναθηναϊκός: Αναλαμβάνει ο Χρήστος Κόντης

Στον πάγκο του Παναθηναϊκού θα επιστρέψει ο Έλληνας προπονητής ως υπηρεσιακός ενώ η αναζήτηση μόνιμης λύσης συνεχίζεται

Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί η επιστροφή του Χρήστου Κόντη στον Παναθηναϊκό σε ρόλο υπηρεσιακού προπονητή.

Ο άλλοτε άμεσος βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο «τριφύλλι», είχε κάτσει στον πάγκο της ομάδας στο φινάλε της σεζόν 2023/2024, κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδος στον τελικό με τον Άρη στο Πανθεσσαλικό.

Μετά την αποχώρηση του Ρουί Βιτόρια, η διοίκηση του κλαμπ του δίνει και πάλι τα κλειδιά της ομάδας μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναζήτησης νέου μόνιμου τεχνικού από το εξωτερικό.

