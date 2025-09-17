Champions League: Χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

Στην επιστροφή του μετά από πέντε χρόνια στο Champions League, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει την νίκη μέσα στην έδρα του, σπαταλώντας ευκαιρίες αλλά και το γεγονός πως έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 25′ και την αποβολή του Μπρούνο, μένοντας στο 0-0 με την Πάφο.

Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πίεσε, κυριάρχησε, δημιούργησε αλλά δεν βρήκε το γκολ που αναζητούσε.

Το πρώτο ημίχρονο είχε τους γηπεδούχους σε ρόλο πρωταγωνιστή όσον αφορά την κατοχή της μπάλας και τον έλεγχο του παιχνιδιού αλλά οι Κύπριοι με καταπληκτική αμυντική οργάνωση δεν απειλήθηκαν ούτε στιγμή, κλείνοντας άριστα τους χώρους.

Στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός βρήκε φάσεις αλλά δεν μπόρεσε να τις τελειώσει σωστά.

Στο 50′ η κεφαλιά του Ελ Καμπί πέρασε άουτ, στο 69′ ο Μιχαήλ απέκρουσε το σουτ του Ρέτσου ενώ στο 76′ ο Ορτέγκα δεν βρήκε στόχο.

Στο 84′ το σουτ του Μουζακίτη πέρασε ελάχιστα άουτ ενώ στις καθυστερήσεις η κεφαλιά του Ταρέμι δεν βρήκε στόχο.

Η Πάφος κατάφερε να φύγει με την ισοπαλία από την Καραϊσκάκη, αφήνοντας στους Πειραιώτες μια πικρή γεύση στο πρώτο τους παιχνίδι στο φετινό Champions League.