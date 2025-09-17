Κύπελλο Ελλάδας: Πανωλεθρία του ΠΑΟΚ στη Λιβαδειά

Η συντριβή του ΠΑΟΚ στη Βοιωτία ήταν το αποτέλεσμα που δημιούργησε αίσθηση την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Οι Βοιωτοί επικράτησαν με 4-1 στο «Λάμπρος Κατσώνης» έχοντας για πρωταγωνιστή τον νεαρό Φίλωνα, που προέρχεται από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ!
Ο Φίλων υποχρέωσε τον Κεντζιόρα σε αυτογκόλ (12’) και πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Πεντρόζο (51’). Ενδιάμεσα, είχε υποπέσει σε πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Τσάλοφ (36’) ενώ τα άλλα τέρματα για τους Βοιωτούς σημείωσαν οι Βήχος (40’) και Μανθάτης (53’).
Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής:
- Ηλιούπολη-Βόλος 1-3
- Παναιτωλικός-Άρης 0-1
- Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης 1-1
- Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου 4-2
- ΟΦΗ – Καβάλα 3-0
- Μαρκό – ΑΕΛ 2-2
- Ολυμπιακός-Ηρακλής (αναβλήθηκε)