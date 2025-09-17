Κύπελλο Ελλάδος: Πρεμιέρα με το δεξί για τον Παναθηναϊκό

Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη League phase του Κυπέλλου Ελλάδος ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε στη Λεωφόρο με 1-0 επί της Καλλιθέας χάρη στο πρώτο γκολ του Σίριλ Ντέσερς με την πράσινη φανέλα.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν δυνατά και έχασαν ευκαιρίες με Ταμπόρδα, Κώτσιρα και Ντέσερς ενώ οι φιλοξενούμενοι ήταν απειλητικοί με Γρίβα και Παυλάκη.

Ντέσερς και Ταμπόρδα δεν κατάφεραν στο 14′ να στείλουν την μπάλα στο πλεκτό και στο 30′ καρποφόρησε η υπεροχή του «τριφυλλιού». Ο Τετέ έκανε ωραία ενέργεια από δεξιά και ο Ντέσερς από κοντά άνοιξε το σκορ.

Στο 55′ η Καλλιθέα απείλησε με τον Γκολφίνο αλλά ο Λαφόν ήταν νικητής στο τετ α τετ.

Στο 77′ και το 90′ ο Κρεσπί απέκρουσε τις ενέργειες των Ίνγκασον και Μλαντένοβιτς, με τον Παναθηναϊκό να κατακτά την νίκη με το ”φτωχό” 1-0.