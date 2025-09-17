Logo Image

Η ΑΕΚ πέρασε (1-0) από το χωράφι του Αιγάλεω

Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 το Αιγάλεω στο «Στ. Μαυροθαλασσίτης» για την 1η αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, σε έναν κάκιστο έως ακατάλληλο αγωνιστικό χώρο.

Η Ένωση, που παρέταξε μια σχεδόν διαφορετική ενδεκάδα συγκριτικά με το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος, άνοιξε το σκορ στο 23΄ με τον Πιερό από ωραίο γύρισμα του Πένραϊς.

Ο Πιερό έχασε τεράστια ευκαιρία στο 54΄ όταν από το ένα μέτρο βρήκε την μπάλα με το… καλάμι και τρία λεπτά αργότερα το Αιγάλεω είχε (οριζόντιο) δοκάρι σε σουτ του Κουιρουκίδη.

Την πρώτη εμφάνισή τους με την κιτρινόμαυρη φανέλα κατέγραψαν σήμερα ο Ζοάο Μάριο και ο νεαρός Κοσίδης.

