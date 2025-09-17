Logo Image

Ιδανική πρεμιέρα στο Youth League για τον Ολυμπιακό

Οι νεαροί «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν με εύκολη εντός έδρας νίκη (4-0) επί της Πάφου

Πρεμιέρα με… θόρυβο έκανε η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού στο Youth League, φτάνοντας στο εμφατικό 4-0 επί της Πάφου στο Ρέντη.

Οι παίκτες του Γιώργου Σίμου έφτασαν στο 1-0 στο 32ο λεπτό με πλασέ του 17χρονου Κότσαλου και διπλασίασαν στην εκπνοή του πρώτου μέρους (45΄) με τον Χάμζα.

Ο ίδιος ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0 με το δεύτερο τέρμα του στο 47΄, για να διαμορφώσει το τελικό σκορ στο 68ο λεπτό ο Λιατσικούρας με πέναλτι, που είχε κερδίσει ο Κότσαλος.

Οι νεαροί «ερυθρόλευκοι» είχαν κι άλλες ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ, με χαρακτηριστικότερη όλων το δοκάρι του Τζαμαλή.

Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του Ολυμπιακού στη διοργάνωση, για τη 2η αγωνιστική στη League Phase, θα είναι στο Λονδίνο με αντίπαλο την Άρσεναλ την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

