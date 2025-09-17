Μίλτος Τεντόγλου: Τι ώρα είναι ο μεγάλος τελικός του μήκους στο Τόκιο, πού θα τον δείτε

Έφτασε η μεγάλη στιγμή για τον Μίλτο Τεντόγλου. Σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης ρίχνεται στη μάχη του τελικού του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι έτοιμος να διεκδικήσει ακόμη μία κορυφαία διάκριση στην καριέρα του.

Πριν από δύο ημέρες στα προκριματικά, με άλμα που θύμισε σε όλους γιατί θεωρείται κορυφαίος στον κόσμο, ο Μίλτος Τεντόγλου εξασφάλισε με την πρώτη προσπάθεια την παρουσία του στον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης «προσγειώθηκε» στα 8,17 μέτρα, επίδοση που αποδείχθηκε αρκετή για να του δώσει το εισιτήριο.

Το πάτημα του απέχει 12,6 εκατοστά από το ιδανικό, ενώ η ταχύτητα του κατά τη φόρα καταγράφηκε στα 37,5 χιλιόμετρα την ώρα – στοιχεία που δείχνουν ότι έχει ακόμη περιθώρια να ξεδιπλώσει τις δυνατότητές του στον τελικό.

«Αυτό ήταν το ελάχιστο»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο 27χρονος άλτης εμφανίστηκε ικανοποιημένος αλλά και συγκρατημένος: «Έκανα αυτό που ήθελα. Δεν ήθελα να ζορίσω το πόδι μου, που δεν είναι εντελώς καλά. Αν έμπαινα στη διαδικασία να κάνω περισσότερα άλματα, ίσως στον τελικό να είχα πρόβλημα», εξήγησε.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε με αυτοπεποίθηση: «Το άλμα ήταν… σχεδόν τίποτα για εμένα. Οι υπόλοιποι δεν έχουν περάσει το όριο. Εδώ νιώθω σαν στο σπίτι μου – αυτό είναι το αληθινό μήκος».

Η ώρα της μεγάλης μάχης

Ο τελικός του μήκους διεξάγεται στις 14:49 ώρα Ελλάδας και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Τεντόγλου θα κυνηγήσει ακόμη μία μεγάλη διάκριση στην καριέρα του.

Η προσπάθεια του Έλληνα πρωταθλητή θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Θα έχετε τη δυνατότητα να την παρακολουθήσετε live και από το Naftemporiki.gr.