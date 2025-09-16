Παναθηναϊκός: Ανακοινώσεις για ανάληψη ευθύνης και αίτημα στήριξης από τον κόσμο

O Παναθηναϊκός μετά τις δύο συνεχόμενες γκέλες στα παιχνίδια με Λεβαδειακό και Κηφισιά, βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτης εσωστρέφειας και ενώ ακολουθεί το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο το βράδυ της Κυριακής.

Κάπως έτσι, λοιπόν, διοίκηση και ποδοσφαιριστές εξέδωσαν ανακοινώσεις το βράδυ της Τρίτης, αναλαμβάνοντας την ευθύνη και ζητώντας στήριξη ενόψει της συνέχειας.

Οι παίκτες των «πρασίνων» ανέφεραν τα εξής:

«Η εικόνα μας στους αγώνες με την Κηφισιά και τον Λεβαδειακό δεν ήταν αυτή που αρμόζει στον Παναθηναϊκό, αλλά ούτε και στις ικανότητες μας ως ποδοσφαιριστές του συλλόγου. Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας.

Βρισκόμαστε στην αρχή μίας απαιτητικής σεζόν σε ελληνικές και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Παρακαλούμε τους φιλάθλους της ομάδας μας να σταθούν στο πλευρό μας, γιατί χωρίς αυτούς όλα γίνονται δυσκολότερα. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο».

Η ΠΑΕ, υπογράμμισε:

«Η εφετινή σεζόν ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες από όλους μας στον Παναθηναϊκό. Η πρόκριση στη League Phase του Europa League ήταν ο minimum στόχος της διαδικασίας των προκριματικών και επετεύχθη.

Δυστυχώς η συνέχεια ήταν απογοητευτική για όλους μας. Τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα στο πρωτάθλημα σε συνδυασμό με την προβληματική εικόνα της ομάδας, προκάλεσαν δικαιολογημένα την αντίδραση των φιλάθλων μας. Κατανοούμε τη στεναχώρια και την πικρία του κόσμου μας, την οποία συμμεριζόμαστε και δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ενισχύσουμε τον Παναθηναϊκό μας.

Μπροστά μας έχουμε πολύ σημαντικούς αγώνες για το Κύπελλο, το Πρωτάθλημα, το Europa League. Παρακαλούμε τους φιλάθλους μας να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές μας, βοηθώντας με την παρουσία τους στο γήπεδο, έτσι ώστε να επιστρέψουμε στις επιτυχίες.

Στόχος μας ήταν και παραμένει, να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό εκεί όπου ανήκει: στην κορυφή».