Με Ροντινέι η αποστολή του Ολυμπιακού για Πάφο

Αθλητικά

Ο Βραζιλιάνος άσος ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και τέθηκε στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ

Η προετοιμασία του Ολυμπιακού για την πρεμιέρα του στη League Phase του Champions League εναντίον της Πάφου (17/09, 19:45) ολοκληρώθηκε με την αποψινή τελευταία προπόνηση.

Μετά το τέλος της ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι με τον κυπριακό σύλλογο, που θα διεξαχθεί σε ένα κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Βάσκος τεχνικός της πειραϊκής ομάδας έλαβε μάλιστα ένα ευχάριστο νέο, καθώς ο Ροντινέι έβγαλε το πρόγραμμα χωρίς πρόβλημα και τέθηκε στη διάθεσή του.

Η αποστολή του πρωταθλητή Ελλάδας:

Πασχαλάκης, Κουράκλης, Έξαρχος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

