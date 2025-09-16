Logo Image

Πασχαλάκης: Αξίζει σεβασμό η Πάφος – Να προχωρήσουμε στο Champions League

OLYMPIACOS GC

O κίπερ του Ολυμπιακού μίλησε για την αυριανή πρεμιέρα των «ερυθρολεύκων» στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης αναμένεται να υπερασπιστεί την εστία του Ολυμπιακού στην αυριανή πρεμιέρα των «ερυθρολεύκων» στο Champions League, καλύπτοντας την απουσία του Κωνσταντή Τζολάκη, που είναι τιμωρημένος.

Ο κίπερ εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι με την Πάφο, τονίζοντας πως ο αντίπαλος απαιτεί προσοχή και σεβασμό.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε με το ίδιο μέταλλο και την ίδια αγωνιστική πειθαρχία.

Έχω πάρα πολλά ματς στην Ευρώπη, δεν μπορώ να κοιτάω τον θεσμό ξεχωριστά. Θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Δεν περίμενα αυτό το παιχνίδι για να δώσουμε οδηγίες στους νεότερους. Καθημερινά δίνονται οδηγίες στις προπονήσεις.

Είναι πολύ απαιτητικός ο αντίπαλος και αξίζει τον σεβασμό. Δεν βρίσκεται τυχαία εδώ. Θέλουμε πάρα πολύ τους τρεις βαθμούς, θα πρέπει να δείξουμε σοβαρότητα. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση. Θα είμαστε πολύ χαρούμενοι αν το καταφέρουμε. Κάναμε μια απαιτητική προετοιμασία και θα είμαστε χαρούμενοι να περάσουμε στην επόμενη φάση».

