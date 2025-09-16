Ολυμπιακός: Sold out το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για την Euroleague

Το πρώτο sold out για την φετινή Euroleague ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, καθώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έκαναν… φτερά τα εισιτήρια της αναμέτρησης κόντρα στον Παναθηναϊκό για την τριακοστή αγωνιστική της διοργάνωσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το πρώτο sold out της χρονιάς είναι γεγονός!

Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από την κυκλοφορία των εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague Regular Season και επτά μήνες πριν από τη διεξαγωγή της αναμέτρησης, εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για το ματς της 30ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας με τον Παναθηναϊκό (06/03/2026).

Παράλληλα, σε τροχιά sold out κινούνται και οι αναμετρήσεις με τη Dubai BC, την AS Monaco και τη Fenerbahçe».