Καραλής: «Δίνω το 110% – Θέλω κάποια στιγμή να φτάσω στην κορυφή»

Μετά την απονομή του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, ο Έλληνας πρωταθλητής Εμμανουήλ Καραλής μίλησε για την εμπειρία του και την πορεία του στους αγώνες, δείχνοντας ικανοποίηση για την εμφάνισή του αλλά και επιμονή για το επόμενο βήμα στην καριέρα του: την κορυφή του βάθρου.

Ο Καραλής περιέγραψε τη φετινή σεζόν ως εξαιρετικά απαιτητική, γεμάτη προκλήσεις και ένταση. «Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη και μακριά σεζόν. Το να καταφέρνω να την τελειώνω με ένα χαμόγελο και με τους φίλους μου στο βάθρο, είναι κάτι μοναδικό», είπε, εκφράζοντας τη χαρά του που βρέθηκε ανάμεσα σε συναθλητές του σε μια τόσο σημαντική στιγμή.

Ο αθλητής αποκάλυψε και τις προσωπικές του στιγμές μετά τον αγώνα: «Δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα, κοιτούσα τα μηνύματα, ευχαριστώ για όλη τη θετική ενέργεια».

Η σημασία των κρίσιμων επιδόσεών του ήταν καθοριστική για το μετάλλιο, όπως εξήγησε ο ίδιος: «Αν δεν περνούσα το 5,95, αλλά και τα 6 μέτρα, θα ήμουν εκτός μεταλλίων. Αυτό σημαίνει πως είμαι ένας αθλητής μεγάλων αγώνων, ειδικά όταν φοράω το εθνόσημο και αγωνίζομαι για την πατρίδα μου».

Ο Καραλής περιέγραψε τη δέσμευσή του στον αθλητισμό και την πατρίδα: «Δίνω το 110%. Θέλω να φεύγω εντελώς κουρασμένος όταν αγωνίζομαι για την Ελλάδα. Εξάντλησα όλες μου τις δυνάμεις και έφυγα χαρούμενος».

Με αυτή την προσέγγιση, ο πρωταθλητής δείχνει πως η διάκριση δεν είναι μόνο θέμα αποτελέσματος αλλά και διαδικασίας, αφοσίωσης και πάθους για την εθνική ομάδα, αφήνοντας ένα μήνυμα αποφασιστικότητας και επιμονής για το μέλλον.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ