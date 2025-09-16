Μεντιλίμπαρ: Υπάρχουν ανίκητες ομάδες αλλά εμείς πάμε για το καλύτερο δυνατό

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League ξεκινώντας το ταξίδι του στη διοργάνωση (για πρώτη φορά με το νέο φορμάτ) αύριο (17/9, 19:45) εναντίον της πρωτοεμφανιζόμενης Πάφου, στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ενόψει της αναμέτρησης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υπογράμμισε ότι η ομάδα του δεν ακολούθησε κάποια ειδική προετοιμασία, ενώ μίλησε και γι την κατάσταση των τραυματιών.

«Δεν αλλάζει στο πως προετοιμάζουμε το παιχνίδι, είτε είναι για την Ελλάδα είτε για την Ευρώπη. Θέλουμε να μπαίνουμε με την προετοιμασία του νικητή. Υπάρχουν ομάδες που έχουν κερδίσει τον θεσμό και είναι ανίκητες αλλά εμείς μπαίνουμε πάντα για το καλύτερο δυνατό», είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Σε ερώτηση για τον αυριανό αντίπαλό του δήλωσε ότι η Πάφος «προκαλεί σεβασμό, αξίζει να είναι εδώ. Δεν έχει δυνατά αστέρια αλλά έδειξε πως είναι ανταγωνιστική».

Όσο για το ενδεχόμενο να παίξουν μαζί Ελ Κααμπί και Ταρέμι δεν έδωσε σαφή απάντηση («ο Αγιούμπ μάς έχει δώσει πολλά πράγματα και ελπίζουμε ότι ο Ταρέμι θα κάνει το ίδιο»), ενώ για τον Γιάρεμτσουκ είπε: «Εδώ και 2,5 εβδομάδες κάνει θεραπεία. Δεν μένει πολύ για να γυρίσει αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμος».