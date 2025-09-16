Γιώργος Κουγιουμτσίδης, ο Άτλας της ελληνικής πάλης

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης έμελλε να είναι η κεντρική φιγούρα με την οποία θα τρίτωνε το… καλό για τον ελληνικό αθλητισμό σε ένα διήμερο.

Μία ημέρα μετά το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ 2025 και μερικές ώρες αφότου ο Εμμανουήλ Καραλής κρέμασε στο στήθος το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, ο 24χρονος (9 Οκτωβρίου 2001) παλαιστής ανέβηκε στην υψηλότερη θέση του πόντιουμ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης του Ζάγκρεμπ, στα 79 κιλά.

Μια ιστορική στιγμή για το άθλημα στην Ελλάδα και ταυτόχρονα ένα ορόσημο, καθώς ο Θεσσαλονικιός παλαιστής έγινε ο πρώτος αθλητής της χώρας που στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής και ταυτόχρονα επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει πια έναν αθλητή πολύ μεγάλης κλάσης.

Η διαδρομή του

Με καταγωγή από οικογένεια που έχει βαθιές ποντιακές ρίζες (ο παππούς και η γιαγιά του από την πλευρά της μητέρας του μιλούν μόνο ποντιακά), ο ίδιος έχει δηλώσει πως η γλώσσα αυτή έχει θέσει στη ζωή του.

Η πορεία προς την κορυφή σαφώς και δεν ήταν εύκολη, καθώς -όπως συνήθως συμβαίνει στον ελληνικό αθλητισμό- τα μέσα ήταν περιορισμένα και τους αθλητές θυμούνται διαχρονικά όλοι οι πολιτικοί μόνο μετά από επιτυχίες.

Ο Κουγιουμτσίδης έκανε προπόνηση σε ένα σχολείο στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης έχοντας πενιχρά μέσα στη διάθεσή του, αλλά ήταν τόση η θέληση και η αγάπη του για το άθλημα που τίποτα δεν τον πτοούσε, γι΄ αυτό και ακολούθησε μια διαρκώς ανοδική πορεία, που κορυφώθηκε στην Κροατία.

Τον Μάρτιο του 2022 κατάκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης U23, στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας.

Τον ίδιο μήνα, κέρδισε επίσης το χρυσό μετάλλιο στα 79 κιλά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Βουδαπέστη κι ένα χρόνο αργότερα ήταν «ασημένιος» στο Ζάγκρεμπ, στην ίδια διοργάνωση.

Αγωνίστηκε επίσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2022 στο Βελιγράδι, ενώ έχασε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό του 2024, στο Βουκουρέστι.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι άλλαξε κατηγορία (74 κιλά) αλλά δεν κατάφερε να διακριθεί.

Αγωνιστικό προφίλ

Ο Κουγιουμτσίδης ξεκινά δυνατά και με ταχύτητα στους αγώνες του, επιδιώκοντας να αποσπάσει γρήγορα τους πρώτους πόντους.

Χρησιμοποιεί πολύ αποτελεσματικά τις χαμηλές επιθέσεις δίνοντας σπάνια την ευκαιρία αντεπίθεσης, ενώ αλλάζει επίπεδο και γωνίες προκειμένου να δυσκολέψει το «διάβασμά» του από τον αντίπαλο.

Το χαμηλό κέντρο βάρους σημαίνει δύσκολο εκτόπισμα από τη βάση του, ενώ το αναπτυγμένο κορμί και η δύναμη στα πόδια του επιτρέπουν να διατηρεί σταθερό και χωρίς πτώση ρυθμό καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ταυτόχρονα διακρίνεται για την εκρηκτικότητά του, χάρη στην οποία μπαίνει γρήγορα στις λαβές περιορίζοντας τη δυνατότητα αντίδρασης.

Τακτικά, είναι πειθαρχημένος, παίζει «σιδερένια» άμυνα και δεν ρισκάρει άσκοπα. Αν προηγείται πηγαίνει σε διαχείριση του σκορ, όπως άλλωστε φάνηκε στον χθεσινό τελικό απέναντι στον Αμερικανό Λιβάι Χάινς.

Είναι ψύχραιμος υπό πίεση και δεν αλλάζει ρυθμό, ενώ μεγάλο πλεονέκτημά του είναι ο συνδυασμός τεχνικής και δύναμης, στοιχείο που λίγοι παλαιστές διαθέτουν.

Σημεία στο παιχνίδι του που επιδέχονται βελτίωση είναι οι λαβές από πάνω και το σκοράρισμα στη δεύτερη περίοδο.

Η προοπτική

Αν βοηθηθεί, μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την παγκόσμια πάλη.

Πολύ μεγάλος στόχος του, πλέον, είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2028, όπου έχει ρεαλιστικές πιθανότητες για κάτι πολύ σημαντικό.

Η επιτυχία του μπορεί να εμπνεύσει και να «τραβήξει» στα γυμναστήρια νέους αθλητές, όπως επίσης να προσελκύσει πρόσθετους πόρους και χορηγούς, καθώς το άθλημα και ο ίδιος χρειάζονται στήριξη κι ενίσχυση.

naftemporiki.gr