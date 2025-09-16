Αλλαγή έδρας στο Σερβία-Αλβανία για λόγους ασφαλείας

Ο αγώνας Σερβία-Αλβανία στις 11 Οκτωβρίου για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 μεταφέρθηκε από το Βελιγράδι στο Λέσκοβατς, για λόγους ασφαλείας.

Η UEFA ενέκρινε το σχετικό αίτημα της Σερβίας, με τη συγκατάθεση και της Αλβανίας.

«Ένας τέτοιος αγώνας φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου και απαιτεί απόλυτο έλεγχο για την αποφυγή επεισοδίων, όπως συνέβη στις τελευταίες συναντήσεις μεταξύ των δύο ομάδων», ανακοίνωσε η Σερβική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Το 2014, στη διάρκεια ενός προκριματικού αγώνα του Euro 2016, ένα drone που μετέφερε σημαία που προωθούσε μια «Μεγάλη Αλβανία» πέταξε πάνω από το γήπεδο, προκαλώντας οργή μεταξύ των Σέρβων οπαδών που εισέβαλαν στο γήπεδο με αποτέλεσμα τη διακοπή του αγώνα. Η Αλβανία ανακηρύχθηκε νικήτρια (3-0).

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ξανά ένα χρόνο αργότερα στο Ελμπασάν της Αλβανίας, εν μέσω σημαντικής έντασης και έντονης αστυνομικής παρουσίας. Ο Τύπος ανέφερε τότε ότι το λεωφορείο της σερβικής ομάδας δέχθηκε επίθεση με πέτρες πριν από τον αγώνα.

Η Διεθνής Ομοσπονδία (FIFA) είχε ήδη επιβάλει κυρώσεις στη σερβική ομοσπονδία τον Ιούνιο για «διακρίσεις και ρατσιστική βία» από τους οπαδούς της κατά τη διάρκεια ενός αγώνα εναντίον της Ανδόρας.

Το στάδιο Ντουμπότσιτσα στο Λέσκοβατς, που εγκαινιάστηκε πριν από δύο χρόνια, είναι χωρητικότητας μόλις 8.000 θέσεων, έναντι των 52.000 στο Βελιγράδι.

Με πληροφορίες από το AFP