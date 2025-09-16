Διαδικτυακή επίθεση στην Μαράια Αντετοκούνμπο

Η Μαράια Αντετοκούνμπο κατήγγειλε μέσω Instagram μια σοκαριστική διαδικτυακή επίθεση που δέχθηκε από χρήστη της πλατφόρμας, μετά την επιστροφή με την αποστολή της Εθνικής Ελλάδας από τη Ρίγα.

Η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο ανάρτησε το μήνυμα που έλαβε και το οποίο περιείχε ευθεία απειλή κατά της οικογένειάς της.

Το μήνυμα που δημοσιοποίησε η Μαράια έγραφε στα αγγλικά: «Θα σκοτώσουμε ολόκληρη την οικογένειά σου. Θα φοβάσαι όπου κι αν πας».

Η δημοσιοποίηση του μηνύματος προκάλεσε κύμα συμπαράστασης προς την ίδια και την οικογένειά της από Έλληνες φιλάθλους και επαγγελματίες του αθλητισμού.

Η ανάρτηση της Μαράια Αντετοκούνμπο:

«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο είναι τόσο απογοητευτικοί! Όλο αυτό για το μπάσκετ. Ελπίζω όσοι κάνουν σχόλια μίσους και στέλνουν αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους!

Αλλά επειδή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου ιδιωτικά, θα φροντίσω να ενημερώσω τον κόσμο δημόσια για το ποιοι είστε! Και σε όλους τους οπαδούς της Τουρκίας, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο σας, έχετε μια καταπληκτική ομάδα!

Ωστόσο, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά στον αθλητισμό. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά ΤΕΛΟΣ!».