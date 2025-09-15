Logo Image

Πάλη: Παγκόσμιος πρωταθλητής ο τρομερός Κουγιουμτσίδης

Αθλητικά

Στον τελικό της κατηγορίας του (79 κιλά) ο Έλληνας πρωταθλητής επιβλήθηκε του Αμερικανού Χάινς με 3-2

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία των 79κ. ελευθέρας, στη διοργάνωση που φιλοξενείται στο Ζάγκρεμπ, σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στην εν Ελλάδι ιστορία του αθλήματος.

Με το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στην Κροατία έγινε ο πρώτος αθλητής από την Ελλάδα που κατάφερε να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Στον τελικό της κατηγορίας του ο 24χρονος Κουγιουμτσίδης αντιμετώπισε τον 21χρονο Αμερικανό Λιβάι Χάινς, δείχνοντας από τα πρώτα δευτερόλεπτα αξιοσημείωτη αυτοπεποίθηση και συγκέντρωση.

Με άψογη τακτική προηγήθηκε 3-0, με τον Χάινς απλά να παίρνει δύο πόντους στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Το τελικό 3-2 βρήκε τον Έλληνα πρωταθλητή στην κορυφή του κόσμου και την ελληνική σημαία να κυματίζει ψηλότερα απ΄ όλες στην πρωτεύουσα της Κροατίας.

Ο Κουγιουμτσίδης μετρούσε τρεις συνεχείς τίτλους Κ23 στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα από το 2022 και μετά (Πλόβντιβ, Βουκουρέστι, Μπακού), ενώ το 2023 στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στους Άνδρες.

