Χάντμπολ: Στον Ολυμπιακό το Σούπερ Καπ

Ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή κατάκτησε για τέταρτη συνεχή χρονιά το Σούπερ Καπ. Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι νίκησε την ΑΕΚ με 24-23 στο κλειστό του Καματερού και διατήρησε τον τίτλο που πανηγύρισε για πρώτη φορά το 2022.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν να χάνουν 12-11 στο ημίχρονο του τελικού που βρήκε τις δύο ομάδες να μη βρίσκονται στην επιθυμητή αγωνιστική ετοιμότητα, δεδομένου ότι η Handball Premier είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει το Σάββατο 20/9.

Στην κατάκτηση του τροπαίου από τους «ερυθρόλευκους» καθοριστική συμβολή είχε ο τερματοφύλακάς τους, Βαλέριο, που απέκρουσε στο τέλος του αγώνα το σουτ με το οποίο ο Βλαστός προσπάθησε να ισοφαρίσει.

Ο τελικός είχε χαρακτηριστεί «ειδικής διαχείρισης» και η είσοδος των φιλάθλων έγινε με ονομαστικές προσκλήσεις περιορισμένου αριθμού, λόγω της μικρής χωρητικότητας του γυμναστηρίου.

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ περιμένει τον Ιωνικό Νέας Φιλαδελφείας.