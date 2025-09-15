Logo Image

Χάντμπολ: Στον Ολυμπιακό το Σούπερ Καπ

Αθλητικά

Χάντμπολ: Στον Ολυμπιακό το Σούπερ Καπ

Οι «ερυθρόλευκοι» κατακτούν συνεχώς τον τίτλο τα τέσσερα τελευταία χρόνια

Ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή κατάκτησε για τέταρτη συνεχή χρονιά το Σούπερ Καπ. Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι νίκησε την ΑΕΚ με 24-23 στο κλειστό του Καματερού και διατήρησε τον τίτλο που πανηγύρισε για πρώτη φορά το 2022.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν να χάνουν 12-11 στο ημίχρονο του τελικού που βρήκε τις δύο ομάδες να μη βρίσκονται στην επιθυμητή αγωνιστική ετοιμότητα, δεδομένου ότι η Handball Premier είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει το Σάββατο 20/9.

Στην κατάκτηση του τροπαίου από τους «ερυθρόλευκους» καθοριστική συμβολή είχε ο τερματοφύλακάς τους, Βαλέριο, που απέκρουσε στο τέλος του αγώνα το σουτ με το οποίο ο Βλαστός προσπάθησε να ισοφαρίσει.

Ο τελικός είχε χαρακτηριστεί «ειδικής διαχείρισης» και η είσοδος των φιλάθλων έγινε με ονομαστικές προσκλήσεις περιορισμένου αριθμού, λόγω της μικρής χωρητικότητας του γυμναστηρίου.

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ περιμένει τον Ιωνικό Νέας Φιλαδελφείας.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube