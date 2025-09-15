Logo Image

Κ. Τασούλας για Καραλή: «Θερμά συγχαρητήρια και εύχομαι να κατακτά πάντα τους πιο υψηλούς του στόχους»

Η δήλωση του προέδρου της Δημοκρατίας για την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου από τον Εμανουήλ Καραλή

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, με δήλωσή του, συνεχάρη τον Εμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο.

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε:

«Ο ελληνικός αθλητισμός συνεχίζει επάξια να μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια με τις επιτυχίες των αθλητών μας. Σήμερα, ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο. Θερμά συγχαρητήρια και εύχομαι να κατακτά πάντα τους πιο υψηλούς στόχους του, να εμπνέει και να διδάσκει τους νεότερους με το ήθος του και την εργατικότητά του».

