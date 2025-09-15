Logo Image

Σούπερ Λίγκα: Στο Αγρίνιο θα παίξουν Κηφισιά-Άρης

Το παιχνίδι με την ΑΕΚ θα διεξαχθεί στο Περιστέρι, εκτός κι αν προλάβει να ετοιμαστεί το γήπεδο της Νίκαιας

Tο Δ.Σ. της Σούπερ Λίγκας αποφάσισε κατά πλειοψηφία τον ορισμό του αγώνα Κηφισιά-Άρης (4η αγωνιστική) στο γήπεδο του Παναιτωλικού (20/9, 18:00).

Η αναμέτρηση της ομάδας των βορείων προαστίων με την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής, θα διεξαχθεί στο δημοτικό γήπεδο του Περιστερίου την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 18.00.

Επίσης, το Δ.Σ. ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παροχή εξουσιοδότησης στη διοίκηση της διοργανώτριας να ορίσει τους εντός έδρας αγώνες της ΠΑΕ Κηφισιά από την 8η έως και 14η αγωνιστική της κανονικής περιόδου, στο δημοτικό γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας, ύστερα από αίτημα του συλλόγου κι εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Εφόσον αυτό γίνει εντός των κανονιστικά προβλεπόμενων προθεσμιών και πριν τη διεξαγωγή του αγώνα Κηφισιά – ΑΕΚ, τότε και αυτή η συνάντηση θα τελεστεί στη Νίκαια αντί για το δημοτικό γήπεδο Περιστερίου.

