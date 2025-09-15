Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μέτρησε 233 εκ. θεατές την περίοδο 2024-25

Τα στάδια ήταν πιο γεμάτα από ποτέ… Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έφτασε τα 233 εκατομμύρια συνολικά θεατές κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024-2025, σύμφωνα με την έκθεση The European Club Talent and Competition Landscape, που εκπονήθηκε από την UEFA.

Από το σύνολο, οι αγώνες πρωταθλήματος αντιπροσώπευαν συνολική προσέλευση 114 εκατομμυρίων θεατών, 2,5% περισσότερους από την προηγούμενη σεζόν.

Η Premier League ηγείται της κατάταξης με 15,3 εκατομμύρια θεατές στις κερκίδες, καταγράφοντας αύξηση 5%. Η Bundesliga (Γερμανία) και η Serie A (Ιταλία) συμπληρώνουν το βάθρο με 11,8 και 11,7 εκατομμύρια θεατές, αντίστοιχα.

Η La Liga (Ισπανία) στην τέταρτη θέση, κατέγραψε προσέλευση 11,4 εκατομμυρίων θεατών την περασμένη σεζόν, που ισοδυναμεί με αύξηση 3% σε σύγκριση με τη σεζόν 2023-2024.

Η ισπανική διοργάνωση ξεπερνά άλλες κορυφαίες διοργανώσεις, όπως η γαλλική Ligue 1, με 8,5 εκατομμύρια οπαδούς, η ολλανδική Eredivisie με 6,1 εκατομμύρια, η τουρκική Super Lig με 4 και η σκωτσέζικη Premiership με 3,9 εκατομμύρια.

Η UEFA επισημαίνει ότι συνολικά 30 πρωταθλήματα κατέγραψαν υψηλότερα συνολικά επίπεδα προσέλευσης από την προηγούμενη σεζόν, με εννέα από αυτά να αναφέρουν διψήφια αύξηση. Επιπλέον, έως και 17 πρωταθλήματα κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά προσέλευσης σε τουλάχιστον μια δεκαετία.

Ανά ομάδα, στην ευρωπαϊκή κατάταξη προσέλευσης κορυφώνεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με πάνω από 2,2 εκατομμύρια θεατές για τη σεζόν, ακολουθούμενη από τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπορούσια Ντόρτμουντ, με λίγο πάνω από 2 εκατομμύρια και 1,95 εκατομμύρια οπαδούς αντίστοιχα.

Οι διοργανώσεις “χαμηλότερου επιπέδου”, όπως κατηγοριοποιούνται από την UEFA, κατέγραψαν συνολική προσέλευση 81 εκατομμυρίων οπαδών, 0,7% υψηλότερη από την προηγούμενη σεζόν.

Σε αυτήν την περίπτωση, η Αγγλία, η Γερμανία και η Ισπανία καταλαμβάνουν τις τρεις πρώτες θέσεις, με 26,3 εκατομμύρια, 17,9 εκατομμύρια και 8,7 εκατομμύρια οπαδούς στις κερκίδες, αντίστοιχα.

Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις που διοργανώνονται από την UEFA, όπως το Champions League, το Europa League και το Conference League, προσέλκυσαν 20 εκατομμύρια οπαδούς στα στάδια, 13% περισσότερους από ό,τι στις εκδόσεις 2022-2023, ενώ οι αγώνες του Champions League Γυναικών της UEFA παρακολουθήθηκαν ζωντανά από μισό εκατομμύριο ανθρώπους.

Εν τω μεταξύ, τα εγχώρια πρωταθλήματα γυναικείου ποδοσφαίρου πρόσθεσαν 4 εκατομμύρια οπαδούς στις κερκίδες, ένας αριθμός που όμως πρέπει ακόμη να αυξηθεί για να γεφυρωθεί το χάσμα με το ανδρικό ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με το Football Benchmark, από τον περασμένο Μάιο το αγγλικό πρωτάθλημα κατέγραψε μέση προσέλευση 6.379 οπαδών ανά αγώνα, μείωση 13% σε σύγκριση με τα στοιχεία της προηγούμενης σεζόν. Η F-League, εν τω μεταξύ, είχε κατά μέσο όρο 1.698 οπαδούς ανά αγώνα, αύξηση σχεδόν 9% σε σύγκριση με τη σεζόν 2023-2024.

Οι ευρωπαϊκές εγχώριες διοργανώσεις, όπως το Copa del Rey και το FA Cup, προσέλκυσαν 14 εκατομμύρια οπαδούς, οι οποίοι παρακολούθησαν έναν ή περισσότερους αγώνες σε αυτά τα τουρνουά. Ο αριθμός για την περίοδο 2024-2025 ήταν 2,8% υψηλότερος από το προηγούμενο έτος.

Το ποδόσφαιρο σε επίπεδο Εθνικών ομάδων ήταν η μόνη διοργάνωση που σημείωσε μείωση στην προσέλευση. Όλες οι διοργανώσεις συλλόγων, τόσο οι ανδρικές όσο και οι γυναικείες, σημείωσαν ετήσια αύξηση, ενώ το διεθνές ποδόσφαιρο όχι, με τη συνολική προσέλευση να μειώνεται κατά 14% στα 14 εκατομμύρια οπαδούς.

Η UEFA εξηγεί στην έκθεσή της ότι η μείωση «μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στο EURO 2024, που διεξήχθη στη Γερμανία στο τέλος της προηγούμενης σεζόν, το οποίο παρακολούθησαν 3 εκατομμύρια οπαδοί».

Το UEFA Nations League ήταν η διοργάνωση των εθνικών ομάδων με τη μεγαλύτερη προσέλευση φέτος, προσελκύοντας περισσότερους από 4 εκατομμύρια οπαδούς.

Αυτό αποτελεί ρεκόρ για τη διοργάνωση, η οποία έφτασε τα τρία εκατομμύρια στην προηγούμενη έκδοσή της. Η προσέλευση στο Euro Γυναικών 2025 κατέδειξε το αυξανόμενο ενδιαφέρον για το γυναικείο ποδόσφαιρο, καθώς η διοργάνωση προσέλκυσε περισσότερους από 650.000 οπαδούς.

