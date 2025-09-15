Παγκόσμιο Στίβου: Live o τελικός στο άλμα επί κοντώ – Αργυρό μετάλλιο ο Καραλής

Το Αργυρό μετάλλιο κέρδισε ο Εμμανουήλ Καραλής στον τελικό του Αλματος Επί Κοντώ , του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο.

Είναι η πρώτη φορά που ο πρωταθλητής μας θα ανέβει στο βάθρο του νικητή σε διοργάνωση Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου.

Ο Καραλής αγωνίστηκε για το Χρυσό κόντρα στον Αρμάντ Ντουπλάντις, το μεγάλο φαβορί του αγωνίσματος.

Ο Καραλής απέτυχε στην πρώτη του προσπάθεια στα 6,10 μ., ύψος που πέρασε ο Ντουπλάντις.

Αργότερα έθεσε τον πήχυ στο 6,15 αποτυγχάνοντας για λίγο να το περάσει, ενώ ο Ντουπλάντις πέρασε τα 6,15 με την πρώτη του προσπάθεια.

Ο Καραλής ολοκλήρωσε τις προσπάθειές με αποτυχημένο άλμα στα 6, 20 μέτρα.

Η πορεία των αλμάτων

Ο Εμμανουήλ Καραλής βρέθηκε σε δύσκολη θέση στο 5,95 όταν έκανε δύο αποτυχημένες προσπάθειες, αλλά το πέρασε με άνεση στην τρίτη του προσπάθεια και συνέχισε στη μάχη των μεταλλίων.

Λίγο αργότερα πέρασε με την πρώτη προσπάθεια και τα 6 μέτρα. Ήταν η 12η φορά μέσα σε μία χρονιά που ο Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα.