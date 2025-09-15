Λιόλιος: Η επόμενη μέρα θα είναι ακόμα καλύτερη για το ελληνικό μπάσκετ

Η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2025 ευελπιστεί ότι θα δώσει ώθηση στο ελληνικό μπάσκετ, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος κατά την άφιξη της Εθνικής.

«Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η αποστολή και οι παίκτες και οι προπονητές πίστεψαν σε αυτό μετάλλιο. Το πίστεψαν και γύρισαν με αυτό», είπε αρχικά ο πρώτος παράγοντας του ελληνικού μπάσκετ.

«Αυτό το μετάλλιο το αφιερώνουμε σε όλους εσάς, σε όλο τον κόσμο. Τα μετάλλια τα κερδίζουν οι αθλητές και οι προπονητές, αλλά αφιερώνονται στον κόσμο. Ο κόσμος είναι αυτός που είναι η πεμπτουσία», συνέχισε ο κ. Λιόλιος.

«Είμαι σίγουρος πως η επόμενη ημέρα θα είναι ακόμα καλύτερη για το ελληνικό μπάσκετ. Είμαι σίγουρος ότι θα δώσει ώθηση αυτό το μετάλλιο που έλειπε 16 χρόνια. Είναι ένα χρέος μεγάλο να οδηγήσουμε το μπάσκετ ψηλά, ακόμα πιο ψηλά. Τα δάκρυα χαράς τα χθεσινά είναι η παρακαταθήκη».