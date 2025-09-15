Logo Image

Εθνική: Οταν ο μικρός Λίαμ Αντετοκούνμπο βρέθηκε αντιμέτωπος με τους πανηγυρισμούς της υποδοχής

Αθλητικά

ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Επέστρεψε στην Αθήνα η Εθνική

Απολαυστικό στιγμιότυπο από την υποδοχή της Εθνικής στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο Λίαμ Αντετοκούνμπο, ο 5χρονος γιος του Γιάννη, συνελήφθη από τον φωτογραφικό φακό να κλείνει με τα χέρια του τα αυτιά του, καθώς οι Ελληνες φίλαθλοι που υποδέχθηκαν την εθνική άρχισαν να ζητωκραυγάζουν βλέποντας τον πατέρα Αντετοκούνμπο να ξεπροβάλει από την αίθουσα υποδοχής.

Λίγο νωρίτερα, ο σούπερ σταρ της εθνικής Ελλάδας και μέλος της καλύτερης πεντάδας του Ευρωμπάσκετ, δήλωσε: «Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ».

