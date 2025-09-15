Στην Αθήνα η Εθνική: Πανηγυρική υποδοχή με Final Countdown στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Στην Αθήνα επέστρεψε η Εθνική ομάδα μπάσκετ που χθες χάρισε στη χώρα μας το Χάλκινο Μετάλλιο στον μικρό τελικό του Eurobasket.

Tα μέλη της ελληνικής αποστολής, υπό τους ήχους του Final Countdown – του τραγουδιού των Europe που συνδέθηκε με το ιστορικό Χρυσό του 1987- έγιναν δεκτά με δώρα και ανθοδέσμες.

Σε δηλώσεις του, ο Βασίλης Σπανούλης ανέφερε:

«Είναι πολύ ωραία υποδοχή, όπως αξίζει σε αυτή την ομάδα. Αυτό το μετάλλιο ανήκει σε όλη την Ελλάδα. Θέλαμε να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο. Θέλαμε να φέρουμε το μπάσκετ ψηλά. Το αξίζει αυτή η γενιά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της επιτυχίας, αλλά όλα τα εύσημα ανήκουν στους παίκτες και σε όσους συνετέλεσαν. Εύχομαι αυτό το μετάλλιο να αναγεννήσει το ελληνικό μπάσκετ σε πολλούς τους τομείς».

ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSIO αρχηγός της εθνικής, Κώστας Παπανικολάου, επισήμανε: «Ευχαριστούμε για την υπέροχη υποδοχή. Νιώθουμε πάρα πολύ χαρούμενοι, ευλογημένοι, πάρα πολύ όμορφα συναισθήματα αυτά που βιώνουμε από χθες, κυρίως για τις αντιδράσεις που βλέπουμε από τον κόσμο. Τα μηνύματα αγάπης που έχουμε πάρει, όχι μόνο χθες, αλλά κυρίως μετά την ήττα από την Τουρκία. Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Η θετική τους ενέργεια, έδωσε τη δική της ώθηση. Με αυτή την επιτυχία καταφέραμε να μπούμε στα σπίτι των Ελλήνων. Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ από καρδιάς. Η δική μου γενιά ερωτεύθηκε το μπάσκετ με τον κόουτς ως παίκτη, τον Ζήση, τον Ντικούδη, τον Διαμαντίδη, τον Παπαλουκά, τον Τσαρτσαρή. Το μπάσκετ είναι ενιαίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευελπιστούμε τα καλύτερα να είναι μπροστά μας».

Ο σούπερ σταρ της εθνικής Ελλάδας και μέλος της καλύτερης πεντάδας του Ευρωμπάσκετ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, δήλωσε: «Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ».

ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)