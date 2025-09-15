«Τέλος» ο Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό

Παρελθόν αποτελεί από τον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Ρουί Βιτόρια, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν το «διαζύγιο» των δύο πλευρών, μία ημέρα μετά την ήττα του «τριφυλλιού» από την Κηφισιά στο «Πανθεσσαλικό» με 3-2.

Η εμφάνιση των «πρασίνων» ήταν επίσης τραγική, ενώ υπενθυμίζεται ότι και την προηγούμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός είχε απώλειες βαθμών καθώς ήρθε 1-1 με τον Λεβαδειακό στο ΟΑΚΑ.

Το «τριφύλλι» βρίσκεται δε 12ο στη βαθμολογία, με αγώνα λιγότερο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «πράσινων»: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ρουί Βιτόρια. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στον Πορτογάλο προπονητή και στο επιτελείο του».

Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε χάσει πλέον τα στηρίγματά του στην ομάδα κι αυτό οδήγησε στις οριστικές εξελίξεις με τον Παναθηναϊκό να προχωράει σε αλλαγή προπονητή. Ήδη εξετάζονται πιθανές διάδοχες λύσεις, σε μία ούτως ή άλλως πολύ δύσκολη επιλογή για την επόμενη ημέρα του «πράσινου» πάγκου.

Είναι πιθανό δε, σε πρώτη φάση ο Παναθηναϊκός να πάει με «υπηρεσιακό» προπονητή στον πάγκο του έως το ντέρμπι της Κυριακής (21/9) με τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης», προκειμένου να κερδίσει λίγο χρόνο για να κάνει μία όσο το δυνατόν καλύτερη επιλογή, αν κι όλα θα γίνουν πολύ πιο ξεκάθαρα μέσα στο επόμενο 24ωρο.

Ο Ρουί Βιτόρια ανέλαβε το «τιμόνι» του Παναθηναϊκού τον Οκτώβριο του 2024 και αποχωρεί μετά από 43 παιχνίδια μετρώντας 23 νίκες, 9 ισοπαλίες και 11 ήττες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ