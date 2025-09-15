Κώστας Αντετοκούνμπο: «Τρία αδέρφια από τα Σεπόλια»

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Κώστας Αντετοκούνμπο πανηγύρισε την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την εθνική μπάσκετ στο Eurobasket 2025.
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ανέβασε στο Instagram τη λεζάντα «Τρία αδέρφια από τα Σεπόλια», συνοδεύοντάς την με δύο φωτογραφίες — μία από το παρελθόν και μία από τη μεγάλη επιτυχία.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στην πρώτη φαίνεται ο ίδιος μαζί με τα αδέρφια του, καθισμένοι σε έναν καναπέ στα Σεπόλια, ενώ στη δεύτερη φωτογραφία είναι τα αποδυτήρια του γηπέδου στη Ρίγα της Λετονίας, κρατώντας τα μετάλλια του Eurobasket.