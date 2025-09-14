Eurobasket 2025: Στην καλύτερη πεντάδα ο Γιάννης, MVP ο Σρέντερ

Ο Ντένις Σρέντερ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) του Ευρωμπάσκετ 2025, καθώς υπήρξε ο καταλύτης στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από τη Γερμανία.

Ο αρχηγός της «Μάνσαφτ» είχε καθοριστική παρουσία στον τελικό απέναντι στην Τουρκία με 16 πόντους και πολύ μεγάλα σουτ στο τέλος, ενώ έδωσε 12 ασίστ που συνιστά ρεκόρ τελικού στη διοργάνωση μετά το 1995.

Ο Σρέντερ έγινε ο τρίτος Γερμανός που λαμβάνει το βραβείο του MVP σε Ευρωμπάσκετ, μετά τον Κρις Βελπ (1993) και τον Ντιρκ Νοβίτσκι (2005).

Ο NBAer τελείωσε το τουρνουά με μέσο όρο 20,3 πόντους, 3,4 ριμπάουντ, 7,2 ασίστ και 0,8 κλεψίματα ανά αγώνα, ενώ είχε αναδειχθεί MVP και στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2023.

Ο Σρέντερ βρέθηκε και στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης, όπως και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που επίσης είδε το όνομα του να ξεχωρίζει και να μπαίνει στους καλύτερους πέντε παίκτες της διοργάνωσης ξανά μετά το 2022.

Τον Γιάννη, που είναι και πρωταθλητής NBA και τον Σρέντερ πλαισίωσαν οι Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία) και Φραντς Βάγκνερ (Γερμανία), ενώ η φιναλίστ Τουρκία δεν είχε παίκτη στην καλύτερη πεντάδα.