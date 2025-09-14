Πέρασε από το «Απ. Νικολαΐδης» ο ΠΑΟΚ, 2-1 τον ΟΦΗ

Ο ΠΑΟΚ έκανε τρεις τις νίκες του σε ισάριθμους αγώνες στο εφετινό πρωτάθλημα, επικρατώντας του ΟΦΗ με 2-1 στο άδειο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Οι τυπικά γηπεδούχοι Ηρακλειώτες «μετακόμισαν» στην Αθήνα καθώς ο χλοοτάπητας στο Παγκρήτιο στάδιο δεν είναι έτοιμος, ενώ δεν είχαν μαζί τους κόσμο λόγω της τιμωρίας που κουβαλούσαν από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους Κρητικούς να δημιουργούν την πρώτη καλή φάση. Ο Σενγκέλια συνέκλινε και σούταρε δυνατά με τον Παβλένκα να σώζει την εστία του, για να πάρουν προβάδισμα οι φιλοξενούμενοι στο 10΄ με αρκετή δόση τύχης, αφού η σέντρα-σουτ του Οζντόεφ δε βρήκε πουθενά και κατέληξε στα δίχτυα του Χριστογεώργου.

Στο 13΄ το γκολ του Κρίζμανιτς ακυρώθηκε με παρέμβαση του VAR, επειδή ο Γκονζάλες ήταν εκτεθειμένος στο ξεκίνημα της φάσης. Οι Κρητικοί απείλησαν ξανά στο 22΄, με τον Νους να σουτάρει λίγο άουτ μετά από ωραία ατομική ενέργεια, αλλά στο 24΄ έγινε το 0-2 με τον Πέλκα.

Ο Χριστογεώργος κράτησε την ομάδα του στο παιχνίδι αποκρούοντας στο 66΄ το πέναλτι που εκτέλεσε ο Ζίβκοβιτς και είχε καταλογιστεί σε χέρι του Νους από σουτ του Μιχαηλίδη.

Ο Ράσταβατς προχώρησε σε αλλαγές και ο ΟΦΗ ανέβασε την απόδοσή του. Στο 75ο λεπτό η ομάδα του Ηρακλείου μείωσε το σκορ με ένα εκπληκτικά θεαματικό γκολ του Νους, που σκόραρε με γυριστό εναέριο σουτ.

Ένα σουτ του Γκονζάλες στο 78΄ πέρασε αρκετά κοντά από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ, όπως κι εκείνο στο 81΄, ενώ ο Χριστογεώργος αρνήθηκε για δεύτερη φορά το γκολ στον Ζίβκοβιτς αποκρούοντας στο 88΄ το σουτ του Σέρβου.