Eurobasket 2025: Πρωταθλήτρια η Γερμανία

Έφτασαν ως τον τελικό αήττητες, αλλά μόνο μία θα παρέμενε μετά απ΄ αυτόν… Η Γερμανία νίκησε την Τουρκία με 88-83 στον καταληκτικό αγώνα του Ευρωμπάσκετ 2025 και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, ενώ είναι και η νυν πρωταθλήτρια κόσμου από το 2023, στη Μανίλα.

Η «Νασιονάλμανσαφτ» κατάκτησε στη Λετονία (Ρίγα) το δεύτερο χρυσό στην ιστορία της διοργάνωσης, μετά από εκείνο το 1993, ενώ η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πρόσθεσε στο παλμαρέ της το δεύτερο ασημένιο μετάλλιο, μετά απ΄ αυτό του 2001.

Οι δύο αντίπαλοι έδωσαν πολύ μεγάλη μάχη για το τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης, με τους Γερμανούς να αναδεικνύονται πιο ψύχραιμοι (και εύστοχοι) όταν η μπάλα «ζεματούσε» και βάζοντας τα μεγάλα σουτ που έκριναν τον τελικό να πανηγυρίζουν μια δίκαιη νίκη.

Ο πολύ έμπειρος Ντένις Σρέντερ οδήγησε με την κλάση και τους 16 πόντους του τα «πάντσερ» στις τελευταίες φάσεις μιας δραματικής αναμέτρησης, καθώς έβαλε όλα τα «γκολ» που έκριναν το παιχνίδι, μαζί και τις βολές για το τελικό σκορ, ενώ μοίρασε 12 ασίστ.

Για την ομάδα της Τουρκίας ο Όσμαν έδωσε σώμα και ψυχή παίζοντας για 40 λεπτά (!) και σημειώνοντας 23 πόντους. Ο Σενγκούν πέτυχε 28 αλλά ήταν μοιραίος, καθώς αστόχησε σε λέι-απ με το σκορ στο 83-84 αλλά και στο τρίποντο της ισοφάρισης (83-86).