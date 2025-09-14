Τα δάκρυα του Γιάννη: Το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, επιτέλους τα κατάφερα για εμένα και τη χώρα μου

Με δάκρυα στα μάτια υποδέχτηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο την μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο φετινό Eurobasket.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας μας ο σούπερ σταρ που σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος καθ’ όλη της διάρκεια της διοργάνωσης φάνηκε ανακουφισμένος που μετά από σειρά αποτυχιών του ελληνικού μπάσκετ σε επίπεδο εθνικής ομάδας των αντρών κατάφερε να κρεμάσει στο στήθος ένα μετάλλιο από μεγάλη διοργάνωση.

«Έχω αγωνιστεί σε εννέα διοργανώσεις με την Εθνική Ομάδα. Ήμουν εκεί από την πρώτη μέρα, είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας. Σήμερα ήταν η μέρα» είπε ο σούπερ σταρ του NBA!

«Τους αγαπάω όλους, τους ευχαριστώ όλους για την στήριξη, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα ήταν τίποτα δυνατό. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, να εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα, την χώρα σου, 12 εκατομμύρια ανθρώπους και να φτάνει σε μια επιτυχία, σε ένα μετάλλιο», συμπλήρωσε εμφανώς συγκινημένος.

«Έχω ζήσει τα πάντα στη ζωή μου, δεν μιλάω πολύ μου αρέσει να μιλούν οι πράξεις μου. Δεν είμαι ψεύτικος, δεν μου αρέσει να είμαι διάσημος, μου αρέσει το μπάσκετ και ο κόσμος Για μένα είναι μια ανακούφιση γιατί για μένα ήταν για τη χώρα μου, την ομάδα και επιτέλους τα κατάφερα», είπε ο Αντετοκούνμπο.