Πέρασε από την Λιβαδειά η ΑΕΚ με Κοϊτά

Ακάθεκτη συνεχίζει στο φετινό πρωτάθλημα η ΑΕΚ! Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς πέρασε από την έδρα του Λεβαδειακού, επικρατώντας με 1-0 χάρη σε εκτέλεση φάουλ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Αυτή η νίκη ήταν η τρίτη συνεχόμενη της Ένωσης σε ισάριθμα παιχνίδια.

Στο πρώτο μέρος ο «δικέφαλος» μπήκε καλά, απείλησε με Γιόβιτς, Κουτέσα, Ελίασον αλλά δεν κατάφερε να νικήσει κανείς τον Λοντίγκιν.

Στο 36′ ήρθε η απειλή από τον Λεβαδειακό αλλά ο Στρακόσα είχε την «απάντηση» στο τετ α τετ με τον Παλάσιος.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει και στο 47′ ο Λοντίγκιν είπε «όχι» στη κεφαλιά του Ρέλβας, κάνοντας μια σπουδαία επέμβαση. Η ανωτερότητα της ΑΕΚ καρποφόρησε στο 69′ με εκτέλεση φάουλ του Κοϊτά που έστειλε την μπάλα στο πλεκτό.

Οι «κιτρινόμαυροι» είδαν ξανά τον Στρακόσα να κάνει μια μεγάλη επέμβαση σε ενέργεια του Βέρμπιτς, κρατώντας ανέπαφη την εστία του και δίνοντας το «τρίποντο» στην ομάδα του, με τον Ζίνι να χάνει μεγάλες στιγμές για το 2-0.