Η Κηφισιά με τον τρομερό Τετέι «ξέρανε» τον Παναθηναϊκό

Μετά την εντός έδρας γκέλα με τον Λεβαδειακό, ο Παναθηναϊκός έχασε από την Κηφισιά με 3-2, ξεκινώντας το πρωτάθλημα με εφιαλτικό τρόπο. Η ομάδα των βορείων προαστίων «τιμώρησε» κάθε λάθος του «τριφυλλιού» και με τον Ανδρέα Τετέι να οργιάζει στον αγωνιστικό χώρο, πήρε μια τεράστια νίκη.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πάρα πολύ άσχημα στον αγωνιστικό χώρο, η Κηφισιά απόλυτα συγκεντρωμένη και απείλησε στο 5′ με τον Πόμπο από κοντά.

Το γκολ ήρθε για τους γηπεδούχους δύο λεπτά αργότερα, όταν ο Τετέι με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Ντραγκόφσκι για το 1-0. Το «τριφύλλι» ξυπνώντας από τον λήθαργο, ισοφάρισε στο 15′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Σφιντέρσκι και στη συνέχεια είχε δύο καλές στιγμές με Μαντσίνι και Τζούρισιτς που δεν βρήκαν στόχο.

Στο δεύτερο μέρος από το μεγάλο λάθος του Ραμίρες που έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του, ο Παναθηναϊκός με τον Σφιντέρσκι έκανε το 2-1 στο 53′. Από κι και έπειτα, όμως, σταμάτησε να παίζει και η Κηφισιά με τον τρομερό απόψε Ανδρέα Τετέι, πήρε το ματς!

Στο 79′ ο Έλληνας φορ πέρασε σαν… αέρας την άμυνα των «πρασίνων» και ο Παντελίδης έκανε το 2-1. Στις καθυστερήσεις, μάλιστα, ο Τετέι και πάλι προκάλεσε πανικό, ο Ντραγκόφσκι απέκρουσε και ο Σόουζα πέτυχε το γκολ της νίκης στο 94′!